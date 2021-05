„Kostel byl v hrozném stavu. Před lety se u něj vysadily lípy, větve stromů pak poničily střechu, kořeny roztrhaly základy. Došlo to tak daleko, že do kostela zatékalo, dírami ve střeše bylo vidět nebe. Jeho statika byla narušená, vnitřní vybavení ve značně zchátralém stavu,“ popisuje.

Když už se měl pustit do finančně náročné rekonstrukce, s římskokatolickou církví se dohodl, že se stane vlastníkem kostela. Dostal ho darem. „Chtěl jsem ho zachránit. V mém rozhodování hrálo roli také to, že v Deštnici se sama obec v minulosti zasadila, aby se postavil filiální kostelík a místní nemuseli za bohoslužbami do Měcholup či Nečemic. Lidé k němu měli vztah a myslím, že to trvá do současné doby,“ vysvětluje.

Kostel Navštívení Panny Marie má novou střechu, vnější fasádu, vnitřní omítky, vitrážová okna, elektroinstalaci, došlo na statické zajištění zdiva a částečnou obnovu vnitřního vybavení. Zrestaurované jsou varhany, lavice, kůr, vyrábí se nový oltář. Obraz na něj rovněž prošel rukama restaurátora.

Z původního vybavení toho moc nezbylo. Zachovat se dal jen kousek dřevěného kůru, původní je část kamenné křtitelnice a spodek oltáře. Krypta kostela je zabetonová a pravděpodobně prázdná. Kostelík je vybavený skromně, působí ale útulně, uvnitř nechybějí fotografie z rekonstrukce.



Kolik stála? „Částku nechci říkat, ale nebyla malá,“ usmívá se Zdeněk Chabr. „Je to můj koníček,“ dodává.



Kostel má také nový zvon, odbíjí v poledne a v šest hodin večer. Po dceři nynějšího majitele kostela nese jméno Kristýna. Druhý zvon se vyrábí, přes den bude odbíjet každou hodinu. „Ponese jméno svatý Josef a svatá Růžena. Tak se jmenovali můj děda a babička,“ popisuje Zdeněk Chabr. Původní zvon z 18. století je ve špatném stavu, v kostele bude jen vystavený.

Rekonstrukce z velké části skončila loni, kvůli covidovým omezením na své větší využití kostel ještě čeká. „Chtěl bych, aby se tam konaly bohoslužby a hlavně aby sloužil pro sbližování místních lidí. Ve smlouvě s církví mám uvedeno, na co se může kostel využívat a na co ne. Může sloužit i pro některé aktivity obce, s jejím vedením máme dobrou spolupráci,“ přibližuje. Některé práce na kostele a kolem něj ještě plánuje, chystá například opravu schodiště před hlavním vchodem.



Před deseti lety udělila obec Deštnice Zdeňku Chabrovi čestné občanství, a to za zásluhy o zlepšení vzhledu spádového Sádku a jeho okolí. Už dřív se zasadil o opravu tamní kapličky a márnice na hřbitově, v Sádku vybudoval rybník, vysadil desítky stromů.