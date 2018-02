Děti budou mít v knihovně koutek, vyrobili jim ho vězni z Nového Sedla

Staňkovice - Originální vylepšení zpříjemní a zpestří prostředí staňkovické knihovny. Odsouzení už pomáhali i jinde.

Odsouzení montují ve staňkovické knihovně konstrukci pro vyvýšený dětský čtenářský koutek. Foto: Deník/Petr Kinšt

O nevšední vylepšení obecní knihovny ve Staňkovicích u Žatce se postarali odsouzení muži z nedaleké věznice v Novém Sedle. Vyrobili dřevěnou galerii, díky které se prostory knihovny rozšíří o jedno patro. Pro děti tak vznikne místo, kde si budou moci při návštěvě knihovny číst nebo hrát.

Dětský koutek dosud v knihovně chyběl. „Pro děti to bude určitě atraktivní. Máme 30 dětských registrovaných čtenářů, během roku děláme akce také pro děti z naší školy a školky. Dřív se při nich mačkaly, teď to bude určitě lepší,“ připomněla knihovnice Sylvie Jahelková.

Odsouzení nyní dřevěnou galerii v knihovně montují. Nejprve konstrukci, následně sestaví podlahu, schody do patra, zábradlí a další doplňky. „Obec zaplatila materiál, o ostatní včetně výroby, dopravy a montáže se postarala věznice. Vyjde nás to na asi 50 tisíc korun,“ sdělil místostarosta Zdeněk Kutřín.

Není to poprvé, kdy odsouzení pro Staňkovice pracují. „Loni nám vyrobili altán s posezením, který máme u domova s pečovatelskou službou. Ještě před tím to byl vánoční betlém, který je při adventu před budovou obecního úřadu. Do budoucna bychom chtěli opravit kapličku ve Tvršicích a byli bychom rádi, kdyby nám vězni vyrobili dřevěný krov ve věžičce,“ vypočetl místostarosta Staňkovic.

Dobře vybavená truhlářská dílna

Věznice Nové Sedlo se do podobných projektů může pouštět také díky tomu, že má nové centrum teoretické a praktické přípravy, jehož součástí je také velká truhlářská dílna. „Je perfektně vybavená, díky čemuž si můžeme dovolit i větší zakázky. A odsouzení, kteří v dílně získají praxi, ji pak mohou uplatnit po propuštění z věznice,“ vysvětlila účel nového centra mluvčí Věznice Nové Sedlo Eva Koreneková.

S odsouzenými v truhlářské dílně pracují vychovatelé Jiří Kopecký a Josef Michl. „Vězni si takto udržují své pracovní návyky. Pokud v práci pokračují i po propuštění, je to pro nás určitě úspěch. A pro nás je samozřejmě dobré i to, když se věznice pozitivně prezentuje na veřejnosti,“ sdělil Jiří Kopecký.

Jedním z odsouzených, který v truhlářské dílně pracuje, je Horymír Veselý. Na rozdíl od práce pro externí zaměstnavatele je tato zdarma, tedy bez nároku na mzdu. „Práce se dřevem mě baví. Radši budu dělat i zadarmo než ležet na baráku. Život ve věznici rychleji utíká, jsem rád, že se mohu dostat i ven,“ řekl odsouzený, který má přes sebou posledních 45 dní trestu. „Pokud ta možnost bude, určitě bych chtěl v práci se dřevem pokračovat i po propuštění s věznice,“ dodal Horymír Veselý.

Zástěna i obaly na pivo

Patří do skupinky odsouzených, kteří v truhlářské dílně ve věznici v Novém Sedle vyrobili řadu zajímavých věcí. Kromě zmíněné pergoly, betlému nebo dětského koutku pro Staňkovice to je řada věcí pro město Žatec. Například dřevěné zástěny, které se používají při volbách. Od odsouzených jsou také hrací prvky pro děti na naučné stezce v městských lesích. Vězni vyrobili i dřevěné obaly na lahvové pivo, kterými vedení města obdarovává své hosty. Tento dárek si odvezl také prezident Miloš Zeman, který byl ve městě na návštěvě loni.