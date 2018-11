Děti se v Žatci stále nerodí. Nemocnice nemá lidi, kteří by je přivedli na svět

Žatec - Už sedm měsíců nefungují v žatecké nemocnici porodnice a lůžková část dětského oddělení. Vedení špitálu slibovalo už několik termínů, kdy by se měly znovu otevřít, ze všech ale nakonec sešlo. Domluvení lékaři nepřišli. Kdy se bude znovu rodit? Neví se, odpověď je v mlze.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Konec května, září, říjen. To jsou termíny, kdy měly porodnice i dětské oddělení v Žatci opět naplno fungovat. Znovuotevření se však opět odkládá. „Porodnice a lůžková část dětského stále nejsou v provozu. Situace několikrát vypadala dobře, ale poté se znovu zkomplikovala. Už poněkolikáté nepřišli domluvení lékaři. Doktoři prostě na trhu nejsou, není moc kde brát, s dalšími intenzivně jednáme o možných příchodech,“ řekl Deníku ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Lékaři, kteří měli nastoupit, prý využili jiné nabídky. Ať už z rodinných či profesních důvodů, chtěli třeba na vyšší pracoviště nebo zůstali na původním místě. Velmi často ale dostali ještě lepší finanční nabídku.

Zatím se podařilo v Žatci zprovoznit alespoň ambulance na dětském oddělení, přišel primář Jiří Biolek. Gynekologie také funguje. Odpověď na otázku, kdy budou obě chybějící oddělení znovu otevřená, zůstává ale viset ve vzduchu. „Nejsem schopen odhadnout, kdy se nám podaří porodnici a lůžkovou část dětského opět zprovoznit. Usilovně na tom pracujeme,“ nechce Zetek slibovat další termín.

Lidé by rádi, aby porodnice a dětské oddělení v Žatci fungovaly. „Určitě je špatně, když jsou zavřené. Už je to dlouho,“ říká Martina Tomanská ze Žatce. Podobně se vyjadřují i další Deníkem oslovení lidé, v drtivé většině se shodují. „Vím, že je to složité, že lékařů je málo. Ale mělo by to fungovat, doktory je nutné sehnat. Snad se to brzy podaří, i když to možná bude stát dost peněz,“ myslí si Michala Suchá.

Aby se mohlo opět rodit, potřebuje aktuálně špitál přivést minimálně další tři doktory anesteziologa, dětského a gynekologa.

Dlouhodobý problém

Sehnat lékaře do menší nemocnice není při současné situaci na trhu práce ale vůbec lehké. Velké potíže má mnoho nemocnic. Dlouho se mluví o změnách ve vzdělávání, o reformách. „Nedostatek lékařů je obrovský problém v celé republice. Zvlášť v některých oborech. Bude se to muset řešit systémově. Každý odchod je u nás velmi znát,“ potvrzuje Jindřich Zetek. Žatecká nemocnice se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě.

Cest, jak je zajistit, mnoho není. Mladých doktorů, pokud nemají pevnější vztah k regionu, přichází do menších nemocnic velmi málo. Další variantou jsou lékaři z ciziny, u těch ale ministerstvo zdravotnictví nedávno zpřísnilo podmínky.

Menší nemocnice si tak nemohou své lékaře „vychovat“ ke zkoušce. A ty, kteří ji vykonají jinde, je velmi těžké získat.

Další možností pak je „přetáhnout“ lékaře z jiného špitálu, většinou díky lepším podmínkám. Hlavně těm finančním. To ale často zase znamená vyšší náklady v mnohdy napjatých rozpočtech malých nemocnic. Finanční obtíže řeší kvůli zvýšeným personálním nákladům také žatecká nemocnice, letos tam město jako pomoc poslalo 10 milionů korun.