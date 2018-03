Děti v Lounech půjdou k zápisu na začátku dubna

Louny - Velký den pro budoucí školáky a jejich rodiče přijde už za dva týdny.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Jasno, kdy půjdou k zápisu, mají už děti a jejich rodiče v Lounech. Radnice oznámila, že zápisy do prvních tříd se budou konat v pátek 6. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 7. dubna od 9 do 11 hodin.

K zápisům se musí dostavit rodiče s dětmi, které do 31. srpna 2018 dovrší věk šesti let.