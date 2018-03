Dětská hřiště mají být oplocená nejpozději do konce června

Podbořany - Všechna oficiální dětská hřiště ve městě se rozhodla oplotit podbořanská radnice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele, hotovo má být nejpozději do konce června. Přesná cena vzejde právě ze soutěže, v rozpočtu má město připraveno na akci 860 tisíc korun.

Oploceno bude osm hřišť. „Žádají si to lidé, maminky, je to ochrana před znečišťováním zvířaty, ale také některými lidmi, kteří tam odhazují různé věci. Děti pak také nemohou vyběhnout například pod auta a podobně, je to bezpečnější,“ zdůvodňuje podbořanský starosta Radek Reindl.