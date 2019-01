Okres Louny - Dětské pohotovosti v Lounech hrozilo, že se omezí její rozsah. Tři ze sedmi dětských lékařů oznámili, že už nebudou nadále vykonávat služby.

Radnice v závěru loňského roku oslovila desítky pediatrů v regionu, podařilo se najít jednu novou lékařku. Zároveň se do služeb zapojí Jitka Kolářová, která předává svou dětskou ordinaci na lounské poliklinice. „Služby se tak podaří vykrýt. Dětská pohotovost bude zachována v režimu, jak byla dosud,“ sdělil starosta Pavel Janda.

Všeobecná dětská pohotovost v objektu polikliniky v Lounech je otevřená od pondělí do pátku od 17 do 20 hodin. V sobotu, neděli a svátky od 9 do 18 hodin.