Žádné rušení nebo stěhování do jiného města. Naopak. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek plánuje rozvoj Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. Řekl to při své návštěvě Loun, kde s vedením města probíral problémy zdravotnictví v regionu. Řešili také, jak nejlépe nahradit nemocnici s akutní péčí. Podle šéfa rezortu zdravotnictví by městu nejvíce pomohla chirurgická pohotovost otevřená co nejdéle večer, v noci a o víkendech a svátcích. Radnice chce projekt v budoucnu uskutečnit a ministr, který zavzpomínal i na svá vojenská léta v Lounech, jí slíbil pomoc.

Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech se v minulých letech potýkala s řadou problémů. Opakovaně řešila velký nedostatek lékařů, několikrát se mluvilo také o možném stěhování. Tyto úvahy nyní Vlastimil Válek utnul.

„Určitě chceme, aby v Lounech dětská psychiatrická nemocnice byla. Poskytuje skvělou a velmi kvalitní péči. Rušit se v Lounech určitě nebude, ani neplánujeme stěhování do jiného města,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Lounská dětská psychiatrická nemocnice je jedním z pouhých tří zařízení takového typu v republice. Od začátku roku ji vede Nikol Přibilová, podle Válka se nyní podařilo situaci v zařízení stabilizovat. Ministr plánuje další rozvoj uznávaného odborného pracoviště, do kterého směřují nemocné dětské duše z širokého okolí.

Nemocnice potřebuje další lékaře, aby se mohla starat o stále vyšší počet dětí, které psychiatrickou pomoc potřebují, a aby se zkrátily čekací doby. „Chceme, aby nemocnice byla špičkovým a moderním centrem. Chceme, aby se brzy stala akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání lékařů, aby se tam mohli co nejdříve vzdělávat noví dětští psychiatři. Už na tom pracujeme. To by nemocnici mohlo přinést také další lékaře,“ pokračoval Válek. Podle něj by první absolventi lékařských fakult mohli na další vzdělávání do Loun zamířit příští rok.

Dětská psychiatrická nemocnice se v Lounech v minulosti už stěhovala, nyní sídlí v pronajatých prostorách bývalého dětského oddělení v budově, kterou vlastní majitel polikliniky. „Podle mého není úplně šťastné, když je nemocnice v pronájmu. Budeme proto řešit, jak do budoucna dál, jakým způsobem ji rozvíjet,“ uvedl ministr.

V úvahu přichází setrvání v pronajatých prostorách, ale také stavba nové budovy či umístění v některé z nevyužitých budov ve městě. O variantách se ale teprve bude jednat. „Jsme moc rádi, že dětská psychiatrická nemocnice patří mezi priority ministerstva. Uděláme určitě maximum, aby tu zůstala. Pokud bude ministerstvo chtít, pomůže radnice s hledáním prostor,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.

Vedení radnice s Vlastimilem Válkem také řešilo, jak nejlépe nahradit nemocnici s akutní péčí, která ve městě už řadu let není. „Nemyslím si, že by bylo rozumné resuscitovat plnohodnotnou nemocnici v Lounech. Ani k tomu nevidím důvod. Budovat nyní novou kompletní nemocnici je z mnoha důvodů nereálné,“ nechal se slyšet Válek. Zmínil například obrovské finanční náklady, poměrnou blízkost dalších nemocnic či nedostatek lékařů a sester.

Válek by vsadil na pohotovost s co nejširšími otevíracími hodinami, tedy i večer, v nočních hodinách, o víkendech a svátcích. „Nejlepší by podle mého bylo jít cestou co nejvíce otevřené chirurgické pohotovosti. Ta by pokryla drtivou většinu případů,“ myslí si Vlastimil Válek.

Nejvážnější případy by dál směřovaly do okolních nemocnic ve Slaném, Mostě a Žatci. Pohotovost by neměla mít otevřeno 24 hodin denně, ale „co nejvíce“, včetně vykrývání nejproblémovějších časů. „Pracoviště by mělo pokrýt základní věci. Takový model jsme připraveni podpořit,“ slíbil Válek.

O problému chirurgie by měli jednat lékaři, vedení radnice a poskytovatelé zdravotní péče, jednat se bude také se společností Agel, která je vlastníkem lounské nemocnice, jenž slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných. „Budeme společně jednat, chtěli bychom do budoucna tuto rozšířenou pohotovost realizovat. Máme přislib od ministra, pokud se domluvíme na nějakém smysluplném konceptu, že nás podpoří,“ dodal Pavel Janda.

Kdy by projekt mohl začít fungovat? „To zatím nedokážeme říct, teprve budeme se všemi jednat. Rádi bychom ale, aby to bylo co nejdříve,“ dodal Janda.

V Lounech v současnosti funguje dětská pohotovost každý všední den večer, o víkendech a o svátcích od 9 do 18 hodin, a také všeobecná pohotovost pro dospělé, která je v provozu v pátek od 17 do 20 hodin a o svátcích a víkendech od 9 do 18 hodin. Chirurgická pohotovost ve městě aktuálně není.