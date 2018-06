Dětské oddělení ani porodnice v Žatci stále nefungují. Původní termín padl

Žatec - Když kvůli nedostatku doktorů na začátku května v Žatci náhle zavírala porodnice a dětské oddělení, slibovalo vedení špitálu, že je to dočasné. Na dva až tři týdny. Ani na konci května, tedy po měsíci, se ale v nemocnici nerodí a děti neléčí. Znovuotevření se zatím odkládá.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„Porodnici a dětské oddělení ještě neotevřeme. Příchody některých nových lékařů se nakonec zkomplikovaly a bude to trvat o něco déle,“ sdělil ředitel nemocnice Jindřich Zetek.

Management špitálu ale ujišťuje, že odklad nebude dlouhý a že noví lékaři v blízké době přijdou. „Situace se vyvíjí nadějně, jednání vypadají velmi úspěšně. Nové lékaře už máme domluvené,“ říká šéf špitálu. Podle něj vypadají nadějně i jednání o dalších možných příchodech.

A kdy dvě uzavřená oddělení začnou opět fungovat? Nebude to v řádu týdnů, odhad je za dva měsíce. „Snažíme se, aby to bylo co nejdříve. Pokud vše půjde dobře, tak jako reálný vidím začátek srpna. Těm lékařům běží na současných místech výpovědi, nepodařilo se je uvolnit dříve. Přijdou kvalitní lékaři, nebude to řešení na chvilku, ale s výhledem do budoucna. Jsem přesvědčen, že se nám podaří oddělení stabilizovat na delší dobu,“ dodal Zetek.

Pro menší nemocnice je odchod každého doktora velkou ranou. Žatec se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě, situace je napjatá. A na konci dubna se odchodů a nemocí lékařů sešlo několik. Aktuálně špitál poptává 11 doktorů.

Velké potíže má ale celá řada nemocnic, dlouho se mluví například o změnách vzdělávání a o reformách. „Nedostatek lékařů je obrovským problémem v celé republice, zvláště v některých oborech. Bude se to muset řešit systémově. Každý odchod je u nás velmi znát,“ poznamenal Jindřich Zetek.

A kde sehnat nové lékaře? Cest mnoho není. Mladých lékařů, pokud nemají pevnější vztah k regionu, přichází do menších nemocnic jen velmi málo. Možností jsou doktoři z ciziny, u těch ale ministerstvo připravuje výrazné zpřísnění podmínek.

Další variantou pak je „přetáhnout“ lékaře z jiného špitálu, většinou díky lepším podmínkám. To ale často znamená vyšší náklady v mnohdy napjatých rozpočtech nemocnic.

Porodnice v Žatci byla v minulosti uzavřena už v roce 2008, tehdy to bylo na devět měsíců. I zde bylo důvodem málo lékařů. V tomto období měla nemocnice také velké finanční problémy, město muselo pomoci desítkami milionů korun. V dalších letech se ale podařilo personální i finanční situaci stabilizovat, oddělení fungovala a nebyla ve ztrátě.

Nyní se však nedostatek lékařů opět řeší, kvůli konkurenceschopnosti se zvyšují mzdy, a tím i náklady. Město, které je vlastníkem špitálu, muselo znovu pomoci. Letos poslalo dotaci 10 milionů. „Je to jasný signál, že chceme nemocnici v Žatci udržet,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová.