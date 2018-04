Dětský domov v Žatci dostal nové auto, už třetí

Žatec – Dětský domov v Žatci získal třetí sociální automobil. Výchovné a vzdělávací zařízení využije zcela novou Dacii Dokker především k převozu dětí k lékaři, na nákupy a k zásobování zařízení.

Děti u nového auta.Foto: archiv společnosti Kompakt

Ředitelce Dětského domova, Základní školy a Střední školy v Žatci, Lence Waloszczukové, automobil předala zástupkyně poděbradské reklamní agentury Kompakt, která tento projekt zaštiťuje.



"Na nové auto přispělo kolem padesáti firem a jednotlivců z okresu Louny. Dětský domov v Žatci v rámci projektu už využívá vozy Renault Kangoo a Renault Master. Nyní se dočkalo i menšího osobního vozu značky Dacia Dokker," vypočetla Iva Kopáčková, mediální zástupkyně společnosti Kompakt.

Jedná se v pořadí o sedmý vůz v okrese Louny a celkově o 714. automobil předaný v rámci projektu Sociální automobil. Ten po vzoru evropských měst funguje již 20 let.



„Máme velikou radost z nového automobilu, který rozměrově skvěle doplňuje vozový park našeho zařízení. Nová Dacia Dokker pro nás znamená hlavně úsporu a větší efektivitu, kdy již nebudeme muset jezdit se dvěma dětmi k lékaři sedmimístným automobilem, který potřebujeme pro jiné výjezdy,“ řekla Lenka Waloszczuková.



Na financování nového vozu se podílela padesátka firem z okresu Louny. Nejvíce přispěly společnosti Logit s.r.o., Agrima Žatec, s.r.o., Chmelařství, družstvo Žatec a TUFA s.r.o.



„Je skvělé, že lidé nejsou lhostejní a firmy se stále více zapojují do našeho projektu, jímž napomáháme druhým. Zařízení podobná tomuto mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a smysluplně pomoci těm, kteří v životě nemají stejnou startovní čáru jako my,“ uvedl Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt. Projekt přitom není podporován dotacemi nebo granty a je neziskový.