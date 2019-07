Po území Ústeckého kraje se bude prohánět 22 nových elektromobilů. Stane se tak díky naplnění smlouvy o spolupráci hejtmanství a společnosti ČEZ. Vozy dostanou dětské domovy a sociální ústavy. Už loni jim energetici předali do užívání 19 elektroaut.

„Těšíme se,“ prozradila Deníku ředitelka Dětského domova v Mostě Miroslava Kavecká s tím, že nový automobil vypomůže s přepravou dětí na výlety, na nákupy nebo třeba k lékaři. Připomenula, že auto na tento druh pohonu, které má domov obdržet v průběhu prázdnin, je pro řidiče jednou velkou neznámou.

Podobně hovořila také ředitelka Dětského domova v Žatci Lenka Woloszczuková. „Nevíme sice, jak se elektromobilem jezdí, ale už jsme se informovali a pořídili si elektrostanici,“ řekla. Děti bude nové auto vozit podobně jako v Mostě. Na výlety, nákupy nebo kulturní akce. Auto by měl domov obdržet v srpnu. Obě zařízení dostanou vůz Nissan ENV 200.

Přeprava do školky nebo k lékaři

Dětský domov ve Vysoké Peci na Chomutovsku dostane buď sedmimístný nissan, nebo pětisedadlový Volkswagen e–Golf. „Bude to pro nás vítaný pomocník hlavně pro přepravu dětí do školky nebo k lékaři,“ informovala ředitelka domova Libuše Houdová s tím, že děti musí denně dovážet do školky do nejbližšího města Jirkova, které je vzdálené pět kilometrů. Houdová počítá s tím, že vozidlo domov dostane v průběhu července.

„Jsem rád, že spolupráce se skupinou ČEZ nejen v této oblasti zdárně pokračuje,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s tím, že elektromobily využívají pro služební cesty zaměstnanci krajského úřadu několik let. Kraj dlouhodobě podporuje i vznik nových dobíjecích stanic. „Od loňska už mohou výhody elektromobilů využít pro svou náročnou práci i pracovníci v sociálních službách, teď se seznam rozšíří také o školská zařízení. Všechna auta byla vybrána tak, aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ dodal hejtman.

„Těší mě, že tato čistá forma dopravy nachází symbolicky své užití právě v Ústeckém kraji, kde byla a stále je vysoká poptávka po řešeních vstřícných k životnímu prostředí,“ uvedl generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš. Elektromobily letos obdrží ještě pět domovů pro seniory.



ČEZ provozuje na území Ústeckého kraje aktuálně 19 veřejných dobíjecích stanic, z toho 11 je rychlodobíjecích schopných doplnit 80 % kapacity baterie elektromobilu za 20 – 30 minut. Veřejné dobíjecí stanice ČEZ jsou k dispozici například v Ústí, Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích, Litoměřicích, Trmicích, Prunéřově, Ledvicích nebo v Hrušovanech.

Kde vozy obdrží



Dětské domovy: Ústí nad Labem (Truhlářova), Ústí nad Labem (Špálova), Tisá, Krupka, Duchcov, Tuchlov, Litoměřice, Dlažkovice, Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Žatec, Česká Kamenice, Chomutov, Vysoká Pec, Most, Hora Svaté Kateřiny a Maštov



Domovy pro seniory: Kadaň, Ústí nad Labem, Brtníky, Háj a Nová Ves v Horách Šluknov – Krásná Lípa