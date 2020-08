Zřízení nové galerie moderního umění v Žatci už není reálné. Vystavena v ní měla být sbírka současného českého moderního umění a umění mimoevropských kultur, kterou nashromáždili manželé Eva Kunstová a Petr Zeman za čtyři desítky let své sběratelské činnosti. Místo v Žatci je sbírka v Praze, jejím správcem je nově vznikající privátní instituce Kunsthalle Praha.

„Ve věci, že by sbírka byla v Žatci, se už několik měsíců žádná jednání nevedou. Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by galerie ve městě vznikla. Je to škoda,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Jeho slova potvrdil radní Martin Štross, který je dlouhodobým známým manželů. „Sbírka je v Praze. Že by byla celá umístěna v Žatci, není pravděpodobné,“ řekl.

Manželé, kteří si v devadesátých letech vytvořili vztah k Žatci, kde koupili dva domy na Hošťálkově náměstí a většinu sbírky v nich měli uloženou, ji shromažďovali čtyři desítky let. Eva Kunstová spolu se svým loni zesnulým manželem Petrem Zemanem vytvořili soubor českého moderního a současného umění. Díky osobním vztahům s umělci se jim podařilo získat i některá velmi vzácná díla českých autorů zejména z druhé poloviny 20. století. Řadu děl koupili od restituentů, peníze na to získali ze své prosperující firmy Florsalon, která dovážela květiny z Holandska.

Od roku 2011 je sbírka zapsána pod názvem Florsalon – současné umění a dialog s minulostí v centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Obsahuje 832 děl – převážně obrazy, sochy, grafické listy a jiné předměty umělecké povahy. Nechybí díla Josefa Čapka, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Františka Kupky, Františka Muziky, Josefa Špály i Jana Zrzavého. Umělecká hodnota sbírky je nevyčíslitelná, finanční se odhaduje na 750 milionů korun.

V posledních deseti letech probíhala jednání o tom, že sbírku převezme město Žatec, následně Ústecký kraj. K dohodě ale nedošlo. Bývalý sklad chmele na rohu Kovářské ulice a Smetanova náměstí, který město koupilo a následně prodalo Ústeckému kraji kvůli vytvoření galerie, je na prodej. Dražit se bude v říjnu, vyvolávací cena je tři miliony korun.

Loni manželé Zemanovi jednali o převodu sbírky na Národní galerii v Praze s tím, že by byla vystavena v Žatci. Ani tato jednání nedopadla. Sbírku nakonec převzala do správy nově vznikající privátní instituce Kunsthalle Praha.

„Jsme rádi, že můžeme sbírce poskytnout veškerou potřebnou péči a zároveň chceme věnovat maximální úsilí její konzervaci a dalšímu výzkumu ve spolupráci s místními i zahraničními odborníky a institucemi. Výstupy tohoto procesu zpřístupníme veřejnosti nejen prostřednictvím publikací a přednášek, ale také digitalizací sbírky. V rámci výstavního programu Kunsthalle Praha se navíc uskuteční výstava věnovaná sběratelskému příběhu manželů Zemanových,“ sdělila k převzetí sbírky ředitelka Kunsthalle Praha Ivana Goossen.

Kunsthalle Praha je novým prostorem pro umění a kulturu, který vzniká v budově bývalé Zengerovy trafostanice v historickém centru hlavního města. Jde o neziskový projekt za podpory manželů Petra a Pavlíny Pudilových.