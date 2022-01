„Měli jsme satelitní televize a pouštěli hudební stanici MTV, což bylo tehdy hodně žádané. Od toho ten název diskotéky, nad vchodem seděl čert a v ruce držel satelit. Klub fungoval asi čtyři roky a měl úspěch. Chodili místní i lidé z okolí. Jezdili k nám Němci, fotbalisté z Teplic nebo hokejisté z Litvínova a Kladna. Byl to tehdy velký boom,“ popsal.

Diskotéky se konaly v pátek a sobotu, ve čtvrtek byl striptýz. Na něj se stály před vchodem dlouhé fronty, tehdy to byla velmi populární forma zábavy. Občas docházelo ke rvačkám, klid v podniku zjednávali vyhazovači. „Vzpomínám, že se u nás jednou na silvestra poprali Němci z někdejšího západního a východního Německa. Neměli se rádi,“ vylíčil Klonfar.

Bez vyhazovačů byl tehdy provoz diskoték nemyslitelný. „Několikrát za mnou přišli Ukrajinci, chtěli výpalné. Postavili jsme se jim, nic jsem neplatil. Kdo chtěl tehdy dělat diskotéky, musel mít odvahu,“ přiblížil provozovatel. Jak pracují vyhazovači na diskotéce, se jel podívat do tehdy slavného Discolandu Sylvie Ivana Jonáka v Praze. „Vyhazovači tam měli zbraně, dělaly jim boule pod saky. U nás vyhazovači zbraně nenosili, jen za dveřmi měli na obranu schovanou tyč,“ prozradil.

Každá diskotéka má určitou životnost. „Není to jako u restaurace, která, když se jí člověk věnuje, může fungovat deset, patnáct, dvacet let. Každý podnik s diskotékou má určitou generaci lidí, kteří do něj chodí,“ vysvětlil Klonfar. Pro tu další je ale podnik starý a není tak atraktivní. Proto přicházely změny.

„V Lounech jsem provozoval řadu diskoték. Například LA Centrum na náměstí Benedikta Rejta. V bývalé výměníkové stanici v podzemí jsem tam v roce 2000 otvíral York City. V objektu kulturního domu jsem nad bývalou restaurací Formanka provozoval devět let diskotéku Retro club. Pak jsme se přestěhovali kousek vedle do bývalého předsálí kulturního domu a změnili název na Retro city club,“ přiblížil.

V Žatci v devadesátých letech „frčely“ kulturní domy Moskva a „Liďák“, diskotéka byla také v HB klubu v objektu občanské vybavenosti na sídlišti Jih. Objevila se ale i další místa, kam se tehdy chodili hlavně mladí lidé bavit a tancovat. „Pamatuji si, že Žatečané chodili hodně tancovat také do vinárny u Skrblíka v sousedních Libočanech,“ připomněl tehdy začínající diskžokej a moderátor Karel Fiala.

Na diskotéky přijížděly známé tváře, v Žatci byla třeba Tereza Pergnerová se svou populární televizní hitparádou Eso. „Velmi oblíbené byly v Žatci diskomaratony, které se konaly na Moskvě,“ vylíčil tehdejší diskžokej a moderátor Stanislav Stebila.

Dodnes zůstala v Žatci jen jediná diskotéka. Na Moskvě. Už se ale netancuje v hlavním sále, ale v Dino klubu, kde kdysi bývalo kino.