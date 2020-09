Nejistá sezona… Do nepříznivé ekonomické situace se dostávají městská divadla v Lounech i Žatci. Obě se potýkají s velkým propadem příjmů. Na přesunutá představení z jara, která nyní uvádějí, si zájemci koupili vstupenky už před několika měsíci, nové příjmy peněz však chybějí.

Městské divadlo Žatec | Foto: Deník/archiv

Lidí chodí do divadel méně, někteří mají obavy z nákazy koronavirem. A to i přes to, že hygienici z představení v Česku neevidují žádná ohniska a riziko nákazy je podle nich minimální. Divadlům neprospívá ani fakt, že se neví, „co bude“. Zda během podzimu opět nepřijdou omezení, nebo dokonce úplné uzavření.