Divadla, kina, muzea a galerie v Lounech a Žatci po dvouměsíční pauze způsobené koronavirem znovu otevřou. A to v pondělí 11. května, provoz však bude omezený. S obnovením plnohodnotné divadelní sezony se do léta v Lounech ani Žatci nepočítá.

Ve Vrchlického divadle v Lounech všechny akce od přerušení provozu zrušili nebo přesunuli na podzim. To se týká i plánovaných představení v květnu a červnu. „Divadlo v pondělí 11. května sice otevřeme, ale hrát nebudeme. Všechna neodehraná abonentní představení sezony 2019/ 2020 se nám podařilo přesunout na podzim, o jejich nových termínech informujeme na našich stránkách. Nyní jednáme o několika představeních amatérských souborů, která by se v našem divadle případně odehrála během června,“ sdělil ředitel lounského divadla Jakub Bielecki. Nová sezona zde nezačne v září, jak tomu bylo dosud, ale 1. ledna 2021. Na podzim se totiž budou hrát představení z letošního jara.

V divadlech a kinech bude od 11. května možné obsadit jen každou druhou řadu, přijít tak může jen omezený počet diváků. „Pořádání představení, která v průměru stojí 60 tisíc korun, by pro nás bylo z finančního hlediska neekonomické,“ přiblížil Bielecki.

Divadlo spravuje i Galerii města Loun a Kulturní dům Zastávka. Obě zařízení shodně 11. května otevřou. V kulturním domě se na pondělí plánuje zasedání zastupitelstva, které se běžně koná v zasedací síni radnice. Přesun do větších prostor má zajistit více místa mezi lidmi, pro veřejnost se zpřístupní balkon kulturního domu.

V galerii, která je v suterénu divadla, budou moci zájemci od příštího týdne zhlédnout výstavu Vladimíra Nováka s názvem Krajiny současné a minulé.

Ani v žateckém městském divadle nepočítají s tím, že by se začalo hrát. „Některá představení jsme přesunuli na podzim, některá se zrušila. Do letních prázdnin už žádné představení neplánujeme,“ sdělil ředitel Martin Veselý. Naopak během příštího týdne by se měl v budově divadla zase rozeběhnout provoz kina, v závěru měsíce se počítá s přesunem promítání do letního kina.

„Programy sestavujeme. Uvidíme, jaké filmy distributoři nabídnou, celá řada premiér se odložila,“ přiblížil propagační pracovník Městského divadla v Žatci Karel Fiala. Opera Carmen, která se měla hrát pod širým nebem v areálu žateckého letního kina 23. května, se přesunula na 11. září. Kvůli tomu, že se letos v Žatci zrušila zářijová Dočesná, kterou tradičně organizuje právě divadlo, v něm sezona začne dřív než obvykle. A to místo října o měsíc dřív.

Lounské kino Svět začne promítat od pondělí 11. května. Na jedno promítání bude k dispozici zhruba 60 míst.

Příští týden otevřou také muzea. „Kvůli probíhající stavební rekonstrukci muzea otevřeme v provizorním režimu. Pro veřejnost zpřístupníme budovu, kde jsou přírodovědné expozice a menší výstavní místnost. Nyní je tam výstava kalíšků na vajíčka ze sbírky Jany Mézlové, kterou jsme prodloužili do června,“ vysvětlil ředitel Oblastního muzea v Lounech Jiří Matyáš. Výstava k výročí 500 let od položení základního kamene lounského chrámu sv. Mikuláše začne až v červenci. Otevřený bude od příštího týdne rovněž archeologický skanzen v Březně u Loun, který muzeum spravuje. Zájemci si jej mohou prohlédnout individuálně, větší akce se zatím neplánují.