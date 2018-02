Divadlo přijde o koule. Stihli jste se s nimi vyfotit?

Louny - Prostor před divadlem čeká zásadní proměna. Zmizí i kamenné geometrické útvary, které se staly jakýmsi symbolem obnoveného Vrchlického divadla.

Vrchlického divadlo v LounechFoto: DENÍK/Jan Vraný

Prostor před Vrchlického divadlem v Lounech čeká přestavba, vznikne tam takzvaná Sýkorova mozaika. Za své při tom vezmou i obrovské kamenné koule, které vstup do stánku kultury "stráží". „Ten prostor působí provinčně, zdegradovaně, není to tak vznešené. Ty koule měly asi vynahradit monumentalitu, ale jsou tak trochu spíš dokladem propadu architektury 90. let, kdy se najednou mohlo téměř všechno," popsal již dříve svůj pohled na současnou podobu Josef Pleskot, jeden z nejrespekto­vanějších českých architektů a držitel řady ocenění.

Pošlete nám fotku s chloubou Vrchlického divadla! Přesto se právě tyto koule stávají vděčnou kulisou na mnoha fotografiích, ať už humorných nebo spíše uměleckých.



Máte také nějakou fotku, na níž jsou tyto útvary v průčelí lounského divadla? Pošlete nám je na redakční mail zdenek.plachy@denik.cz a my je vystavíme u tohoto článku. Nezapomeňte připsat jméno autora snímku, případně kdo na něm pózuje.



A pokud žádnou takovou nemáte, určitě si pospěšte nějakou pěknou vymyslet, práce na přestavbě mají začít ještě letos!