„Věrní diváci chodí stále, ale je znát jejich všeobecný úbytek. Někdy je návštěvnost žalostná. Měli jsme představení, na která by před dvěma lety přišly stovky diváků, teď jich byly desítky,“ sdělil ředitel žateckého městského divadla Martin Veselý. Podobně hovoří ředitel Vrchlického divadla v Lounech Jakub Bielecki. „Máme velkou výhodu, že máme věrné diváky. Moc si toho vážíme. Přesto v představeních registrujeme jejich úbytek o dvacet až čtyřicet procent,“ sdělil.

Vyprodaná hlediště jsou v poslední době málokdy. Jsou ale i výjimky, jednou z nich byla komedie v lounském divadle Čarodějky v kuchyni s Michaelou Dolinovou. Divadla v Žatci a Lounech přesunula řadu představení z dob, kdy byly kulturní stánky uzavřené, na letošní podzim. Program je tak nabitý, hraje se prakticky denně. „Někteří naši diváci jsou v divadle i několikrát týdně. Co jsme ale omezili, jsou dětská představení. Mateřských i základních škol se dotýkají karantény, není tak jisté, kolik dětí by do divadla přišlo,“ vysvětlil důvody Jakub Bielecki.

Některá představení se odkládají kvůli nemoci herců. To je příklad komedie Oskar pro Emily s Petrem Kostkou a Carmen Mayerovou, jež se měla hrát v lounském divadla v úterý 26. října. Náhradní termín je 22. listopadu. Otázka se vznáší nad představením Čas pod psa, se kterým měla v polovině listopadu do Loun přijet Tereza Kostková. Ta byla před pár dny pozitivně testována na covid.

Opatření odrazují diváky

Pro návštěvníky divadel platí v souvislosti s pandemií několik nařízení. Na představení musí mít nasazený respirátor, prokázat se musí bezinfekčností. „Řadu lidí toto odrazuje. I když jsou očkování, do divadla nepřijdou,“ myslí si Martin Veselý.

Úbytek diváků cítí i agentury, které představení zprostředkovávají. „Je to těžká doba pro kulturu, diváků je méně. Je to ale město od města, třeba tento týden jsme měli v Litvínově na Josefa Dvořáka téměř vyprodáno,“ sdělil Stanislav Stebila z umělecké agentury Gardes. Ta vozí své pořady pravidelně také do žateckého divadla, na konci listopadu tam nabídne zábavný pořad s Ivo Šmoldasem.