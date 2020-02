V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Okres Louny

1) Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Jsme domov pro seniory poskytující nepřetržitě celoroční sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Působíme na rozhraní ústeckého, karlovarského, plzeňského a středočeského kraje. Již několik let spolupracujeme s mateřskými a základními školami a s Gymnáziem a Střední odbornou školou z Podbořan. Užší spolupráci se nám podařilo navázat se Základní školou Kryry v rámci projektu „Mezigenerační setkávání“. Několikrát ročně se se žáky setkáváme u nás v domově nebo jedeme za nimi na návštěvu do Kryr. Rádi bychom v těchto setkáních pokračovali. Pro děti z podbořanských mateřských škol pořádáme oslavu Mezinárodního dne dětí. Pravidelně se účastníme žateckého „Bum festu“, kde se naši klienti setkávají s dětmi z mateřských a základních škol z lounského okresu. Jsme „otevření“ a na naše kulturní a společenské akce zveme širší veřejnost. V průběhu let se stále přesvědčujeme a utvrzujeme, jak moc tato setkání přinášejí našim seniorům, dětem a veřejnosti. Tímto projektem bychom rádi podpořili setkávání mladé generace a našich seniorů. Také bychom rádi pokračovali v naší práci, která, nejenom nám, svými výsledky přináší radost a potěšení.

2) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

Náš domov již léta spolupracuje v rámci mezigeneračních setkání s MŠ, ZŠ, ZUŠ, Dětským domovem a Mateřským centrem Sedmikráska. Do vašeho projektu bychom se chtěli zapojit uspořádáním turnaje ve cvrnkané. Našimi spoluhráči by byly děti 1. stupně ze Základní školy Komenského aleje. Naši senioři v dětských letech hráli kuličky, ale dnešní děti již tuto hru neznají. Rádi bychom jim tuto hru přiblížili, aby však mohli hrát i naši klienti (vozíčkáři a jinak handicapovaní) potřebujeme vyrobit stůl na cvrnkanou.