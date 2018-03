Dnes je Velký pátek, křesťané si připomínají ukřižování Krista

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 20 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři provozní zámečník čerpadlář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: areál Elektrárny Počerady, HLAVNÍ ČINNOSTÍ:, - samostatné provádění realizace dílčích prací na zakázkách při údržbě a opravách strojních zařízení dle dokumentace, - doplnění znalostí o zařízení, - zavádění nových technologických postupů do praxe, - zodpovědnost za dodržování zásad BOZP, PO a ochrany zdraví při práci, POŽADUJEME:, - SO vzdělání v oboru strojírenství, - praxe v oboru min. 3 roky, - zkušenost s běžným servisem čerpadel (Meta, Grundfos, Sigma, Warman), - platný certifikát pro ustavování čerpadel (např. OPTALING), - důslednost, samostatnost, flexibilitu, loajalitu, NABÍZÍME: motivační platové ohodnocení, firemní benefity, možnost osobního a profesního rozvoje, možnost prodloužení PP, mzda dle praxe a osvědčení, kontakt: slowikova@eopru.cz - zaslat životopis. Pracoviště: Energetické opravny, a.s. - přijímací pracoviště areál elektrárny počerady, 440 01 Louny 1. Informace: Marie Slowiková, .