Do autobusů ze Žatce do Prahy se vejde víc cestujících. Smějí stát

Žatec - Na lince ze Žatce do hlavního města jezdí vůz, ve kterém je možné při jízdě i stát. To je jinak zakázané.

Florenc. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Společnost Kavka, která zajišťuje dopravu mezi Žatcem a Prahou, nasadila v minulých dnech nový autobus. V něm mohou cestující také stát. V nejbližší době chce dopravce na stejnou linku vyjet s dalšími dvěma takovými vozy. Zvýší se tím jejich kapacita. „To by mělo zajistit, že řidič nenechá na nástupišti několik lidí kvůli tomu, že už není místo k sezení, protože stát se v některých vozech nesmí,“ sdělila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Město se do jednání s dopravci vložilo poté, co se loni v září objevily problémy v autobusové dopravě mezi Žatcem a hlavním městem. Dopravci totiž zrušili několik spojů. Cestující si pak stěžovali, že je kapacita vozů malá. Stávalo se, že ne všichni cestující se do autobusů dostali.

„Problém s kapacitou autobusů řešíme tím, že nasadíme vozy, kde je umožněné stání cestujících. Spoje přidávat nebudeme. Vytížení cestujícími není zase takové, náklady se nám nepokryjí. Museli bychom je dotovat ze svého,“ sdělila Alena Kavková ze společnosti Kavka. Autobusy umožnující vzít cestující i na stání budou zánovní vozy značek MAN a Iveco. Autobusy, které umožňují lidem při jízdě stát, jsou na to uzpůsobené mají například madla k držení.

Řidiči mezi Prahou a Žatcem brali cestující na stání i dříve. V autobuse, který na to není specifikován, za to ale řidiči hrozí pokuta.

Dopravci: rezervujte si místo

Autobusoví dopravci cestujícím radí, aby si před jízdou mezi Žatcem a metropolí místo raději zarezervovali dopředu. Hodně vytížené jsou hlavně nedělní večerní a pondělní ranní spoje do Prahy a páteční odpolední z Prahy, v nichž jezdí ve velké míře studenti. „Pokud dva tři dny dopředu vidíme, že je nějaký spoj vyprodaný, můžeme nasadit posilový autobus,“ řekla Kavková.

Možností, jak si místo v autobuse zarezervovat, je několik. Jde to pomocí internetu, telefonu či SMS zprávy. Místenky lze koupit třeba také na nádraží v Praze na Florenci.

„Místenky na pátek doporučujeme rezervovat nebo zakoupit den předem, spoje ve špičce bývají brzy obsazené. Pracovní doba pro rezervace přes telefon je v pracovní dny od 5 do 15 hodin. Soboty, neděle a svátky se rezervace neposkytují, proto je potřeba na víkend a svátek rezervace provést nejpozději v pátek do 15 hodin. Rezervace přes portál AMSBus.cz jsou non-stop,“ vysvětlila Kavková.

V současné době jezdí mezi Žatcem a Prahou dva autobusoví dopravci - společnosti Kavka a K Servis Bohemia. Cesta trvá asi hodinu a čtvrt. Využít je možné také spoje s přestupem v Lounech, v takovém případě se cesta protáhne na dvě hodiny.

Z Loun jezdí spojů víc

Mezi Louny a hlavním městem jezdí dopravců a tedy i spojů daleko víc. Jejich větší počet by uvítali také v Žatci. „Oslovili jsme některé další dopravce. Odpověděli nám pouze, že situaci na trhu monitorují s tím, že pokud by se ukázalo, že by to bylo pro ně rentabilní, nové spoje by případně zavedli. Žatec má tu nevýhodu, že na rozdíl od Loun neleží na hlavní trase mezi Prahou a Mostem či Chomutovem,“ sdělil vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský.

Autobusová doprava mezi Žatcem a Prahou nepatří do základní dopravní obslužnosti, proto ji kraje nedotují. Jediným zdrojem příjmů jsou pro dopravce vybrané peníze za jízdné od cestujících. Na jejich počtu jsou tak závislí.

Před lety bylo poměrně využívané vlakové spojení mezi Žatcem a Prahou. S výstavbou nových úseků silnic mezi hlavním městem a Louny však přestal být vlak konkurenceschopný, cesta ze Žatce do metropole je podstatně časově delší a také dražší. Navíc přímé spojení už řadu let chybí, je nutný přestup v Lužné u Rakovníka.