Do dopravního systému kraje se Louny nezapojí

Louny - Město Louny se nezapojí do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Tamním obyvatelům by to například přineslo to, že by si v autobusech městské hromadné dopravy mohli kupovat jízdenky na vlaky nebo mimoměstské autobusy.

Dvě nejvýraznější dominanty Loun - Žatecká brána a kostel sv. Mikuláše | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

„Pečlivě jsme to v radě zvažovali. Nakonec jsme se rozhodli nezapojit. A to hlavně kvůli tomu, že bychom ztratili určitý vliv na naši městskou hromadnou dopravu. Na její jízdní řády a cenu jízdného. Když už do ní město dává tolik peněz, ten vliv si chceme zachovat,“ vysvětlil starosta Pavel Janda.

