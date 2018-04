Do Loun přijdou noví zubaři. Vzniká tu klinika

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři řidič. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Chlumčany 1, ŘP sk. B , C, kontakt: 727848608 od 8,00 do 18,00 hod. Pracoviště: A.net agency s.r.o., provozovna chlumčany, 439 03 Chlumčany u Loun. Informace: Jaromír Karhánek, +420 727 848 608.

Montážní dělníci ostatních výrobků Montážní dělníci výrobků a zařízení. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 18. Poznámka: místo výkonu práce: Koito, Na Astře 3001 Žatec, agenturní zaměstnání, Montáž světlometů nebo jejich částí z lisovaných a nakupovaných dílů, ovládá zařízení montážní linky, pracuje s ručním elektrickým nářadím, průběžně kontroluje kvalitu výrobků, kontakt: 608840449 po-pá od 8,00 do 17,00 hod, email: svetlana.romaniv@seznam.cz. Pracoviště: Jalusta work s.r.o., pracoviště koito, Na Astře, č.p. 3001, 438 01 Žatec 1. Informace: Světlana Romanivova, +420 608 840 449.

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 18 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři provozní zámečník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: U Porcelánky 2903 Louny, Nabízíme odbornou práci v areálu firmy, zejména při opravách, úpravách a tvorbě speciálních vozidel našeho autoparku (sací bagry, hydročističe aj.), ale též na stavbách a na zakázkách při práci v teplárnách, elektrárnách a dalších průmyslových objektech našich zákazníků., Vyžadujeme technické myšlení, spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, schopnost spolupráce v kolektivu., Vyžadujeme praxi ve sváření, řidičský průkaz skupiny "B" nebo "C", znalost výkresové dokumentace, kontakt: telefonicky na č. 720681640 od 7,00 do 14,00 hod, email: vajsejstl@patok.cz, osobně na uvedené adrese dle osobní domluvy. Pracoviště: Patok a.s., U Porcelánky, č.p. 2903, 440 01 Louny 1. Informace: Oldřich Vajsejtl, +420 720 681 640.