V úterý 5. května ve 20 hodin vyjel z Plzně nadměrný náklad. Má namířeno do Lovosic. Ve středu 6. května se bude pohybovat na Podbořansku a Lounsku. Nadměr vezoucí turbínu váží přes 243 tun.

Nadměrný náklad, který míří z Plzně do Lovosic. | Foto: Zdroj: ČEZ

Nadměrný náklad v průběhu první noci ujel 76 kilometrů a svoji první etapu ukončil krátce před třetí hodinou ráno v obci Věrušičky, kde došlo k odstavení soupravy. Na druhou etapu cesty se opět vydá ve středu 6. května ve 20.00 hodin přes Podbořany, Sýrovice, Trnovany, dále přes obec Raná, Libčeves, Čížkovice a ve čtvrtek ráno by měla souprava dorazit do Lovosic do přístavu, kde svou 175 km cestu ukončí.