Oblast Podbořanska patří mezi ta místa v Čechách, kde v druhé polovině 20. století pokročila devastace církevních památek nejdál. Situace se pomalu mění. Na mnoha místech se do obnovy kostelů, kapliček a drobných sakrálních památek zapojili dobrovolníci, někde iniciativu převzaly obce a města. Římskokatolická církev jejich snahu vítá.

„Je dobře, že se najdou lidé, kteří si váží věcí, které nám odkázali předci. Bez jejich pomoci by obnova památek neprobíhala tak, jak probíhá. Sami bychom na ni neměli síly ani prostředky,“ vysvětlil páter Alexander Siudzik z podbořanského děkanství římskokatolické církve. To má pod sebou 17 farností.

Některé kostely na Podbořansku v posledních letech změnily majitele, v majetku římskokatolické církve jich zůstala dvacítka. Jedním z nich je kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku z roku 1726. Má trochu smůlu v tom, že hned přes silnici stojí historicky mnohem významnější románský kostel sv. Jakuba Většího, který byl postavený zhruba o pět století dříve. Kostel sv. Jana Křtitele tak stál dlouhá léta stranou dění. I když patří církvi, stará se o něj Okrašlovací spolek Budíček.

„Staráme se o něj od roku 2013. Během roku v něm děláme řadu akcí, zapojujeme se do Noci kostelů, pro veřejnost organizujeme vánoční tradice, pořádáme benefiční cyklistický závod na podporu kostela. Snažíme se získat peníze na jeho opravu,“ vysvětlil David Šebesta ze zmíněného spolku.

Jakub má větší štěstí

V současné době se na kostele opravuje část střechy. Většinu z nákladů ve výši jednoho milionu korun uhradí dotace, část dá církev, sto tisíci korunami přispěl spolek. Druhý kostel ve Vroutku, sv. Jakuba Většího, je v majetku města. „Je v celkem dobrém stavu. Loni jsme nechali za dvě stě tisíc korun vyměnit některé šindele, střecha se celá natřela,“ sdělil vroutecký starosta Jaromír Kubelka.

Městečko kostel využívá k různým akcím, například se v něm konají svatby, koncerty nebo vánoční besídky. Poslední bohoslužba proběhla v roce 1967. Vroutek vlastní také kostel ve spádových Vidhosticích. Když se část věže před lety zřítila, město ho převzalo do svého majetku. Během let investovalo do jeho oprav.

Další obcí na Podbořansku, která od církve převzala kostel, je Nepomyšl. Před lety začala jeho postupná obnova, došlo na rekonstrukci střechy, fasády, probíhají restaurátorské práce. „Je to finančně nákladné, obnova je rozvržená na několik let,“ řekl starosta Josef Lněníček. Jen letos si městys naplánoval v kostele práce za dva miliony korun.

Na Podbořansku funguje několik spolků, které se o církevní památky starají. Jedním z nich je Omnium, který nedávno získal od církve kostel a hřbitov v Přibenicích. Prvním krokem k záchraně zdevastovaného objektu bylo nedávné vyřezání náletových dřevin dobrovolníky. „Hlavní je začít něco konkrétního dělat, ne jen o záchraně mluvit. Jako první musí přijít na řadu střecha. Začneme řešit, kde na ni vzít peníze,“ řekl místopředseda správní rady spolku Omnium Jakub Děd.

O kostel Narození Panny Marie v Kryrech se stará spolek Dietrich, spolek Pro kostely usiluje o obnovu památek v Letově, Buškovicích a Kněžicích. Hodně ve své práci pokročil spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí, který se stará o svatostánek v Libyni. Aktivní je také Společenstvo pro památky Podbořanska nebo Okrašlovací spolek Stebno 2020.