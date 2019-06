„Na kostele v Siřemi se pokládá nová břidlicová krytina na střechu, zároveň s tím se opravuje fasáda na horní části věže. Letos by měly být hotové tak dvě třetiny střechy, zbytek se snad povede v příštím roce,“ přiblížil farář Vilém Marek Štěpán z liběšické farnosti, který se o siřemský kostel stará.

Ve své působnosti má 26 kostelů a kaplí v okrese Louny. Některé jsou v lepším, jiné v horším stavu. Někde už opravy pokročily, jinde jsou zatím v počátku. „Letos máme v plánu opravu schodiště před kostelem v Nečemicích, pokračování prací na zajištění statiky kostela v Liběšicích nebo zrestaurování tří oken v kostele v Libořicích,“ vypočetl liběšický farář.

Podle restitučního zákona stát církvím vrátí majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Dále jim má do roku 2043 postupně vyplatit dalších 60 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemůže být vrácen. Státní příspěvky církvím se postupně snižují a po roce 2043 skončí úplně.

I kdyby církve daly všechny tyto peníze do oprav památek zanedbávaných celá desetiletí, stačit to zdaleka nebude. Nejedná se totiž o malé investice. Jen oprava střechy ve zmíněném kostele v Siřemi vyjde na miliony korun. Břidlice, která se používá, se dováží ze Španělska, v Čechách se už netěží. „Od ministerstva kultury jsme na opravu střechy dostali dotaci milion a půl,“ sdělil Vilém Marek Štěpán s tím, že občas na opravy kostelů přispěje Ústecký kraj nebo obce.

Obnovu kostela v Žatci pod muzeem zajišťuje Ivo Valášek, kurátor tamního sboru českobratrské církve evangelické. Dosud šlo do opravy střechy na zákristii, kněžišti, hlavní báni a věžičkách na 2,5 milionu korun. Na dalších 250 tisíc korun vyjde oprava hodin ve věži kostela, která se dokončuje. I v tomto případě pomohly příspěvky mimo církev. „Nutně je potřeba opravit zbytek střechy, neboť do kostela masivně zatéká. Zatím na to nemám žádné dotace, ale oslovím přímo ministerstvo kultury, zda jim nezbyly nějaké peníze,“ přiblížil Ivo Valášek. Náklady na zbytek střechy vyčíslil na dva miliony korun.

Sousedská výpomoc

Na kostele je dál potřeba opravit fasádu, vitráže, varhany a obnovit historickou výmalbu. I na to budou potřeba miliony. „Naše církev od státu dostane zhruba dvě miliardy. I kdybychom všechny tyto peníze dali na opravu památek, stačit to nebude. Stejně to ale nejde, církve se musí začít o sebe finančně starat,“ vysvětlil. Musí se totiž připravit na dobu, až jim stát nebude vyplácet nic. I pak budou muset mít církve peníze na mzdy, provoz, údržbu a opravy.

Dřív byli faráři placeni státem, církve si je budou muset nově hradit ze svého. „V Žatci to řešíme už nyní tak, že místo po našem zemřelém faráři zůstane neobsazené, jezdí k nám z Loun. Lounskému sboru za to posíláme peníze. Finančně to pomůže jim i nám. My můžeme pronajímat farářský byt i další prostory, které na faře máme,“ přiblížil Ivo Valášek.