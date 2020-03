Bezprecedentní vládní opatření prakticky paralyzovala život také v okrese Louny. Lidé mohou do zaměstnání, nakoupit v obchodech, jít na procházku nebo být doma. Téměř vše ostatní je zapovězené. K dřív uzavřeným školám a kulturním zařízením se během pátku přidají sportoviště, bazény, posilovny, omezí se provoz restaurací. Ruší se sportovní utkání a tréninky, vláda zakázala pobyt v restauracích od 20 hodin.

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Online reportáž

Řada opatření se ihned negativně dotkne po finanční stránce menších podnikatelů. „Samozřejmě to na nás bude mít negativní vliv, přijdeme o podstatnou část příjmů. Na druhou stranu nájmy a náklady na zaměstnance budeme muset platit dál. Přijde mi to přehnané opatření. Jestli se má člověk nakazit v hospodě, je jedno, jestli je to v sedm nebo deset hodin večer,“ sdělil majitel žatecké restaurace Zbyněk Vondráček. Přijatá vládní opatření pocítil už dřív. Provozuje sklad s nápoji, které rozváží pořadatelům různých akcí. „Jak se teď ruší plesy a další akce, zájem o nápoje obrovsky poklesl,“ dodal.