Do psychiatrické léčebny už pacienti nemusí tak často. Přijedou za nimi domů

Petrohrad - V psychiatrické léčebně v Petrohradě zavedou mobilní týmy. Nabídnou kombinaci různých metod pomoci přímo u nemocných doma.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Jelínek

Psychicky nemocní lidé v regionu už nebudou muset tak často do léčebny jako dřív. A to díky novému projektu, který spustí psychiatrická léčebna v Petrohradě na Podbořansku. Ta zřídí dva mobilní týmy odborníků, kteří budou auty vyjíždět za klienty do jejich domovů. Snížit by se tak měla potřeba jejich hospitalizace v léčebně.

„Zřízením dvou mobilních týmů se zvýší dostupnost a kvalita psychiatrické péče. Tým bude poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta a bude se snažit předcházet stavům, které by si vyžadovaly jeho hospitalizaci v léčebně,“ vysvětlil ředitel Psychiatrické léčebny v Petrohradě Ladislav Henlín. „Týmy budou intenzivně celodenně pracovat mimo jiné i s těžkými případy a budou kombinovat různé metody pomoci,“ dodal.

Psychicky nemocní lidé patří svým sociálním vyloučením často do ohrožených skupin. Duševní onemocnění jim přináší výrazné společenské omezení, často mají problém najít si zaměstnání. I v tom jim mají mobilní týmy pomáhat, jejich snahou bude také zajistit vyšší začlenění duševně nemocných lidí do společnosti. A to i těch, kteří opustí léčebnu.

Psychiatrická léčebna v Petrohradě získala na mobilní týmy jeden a půl milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Za tyto peníze nakoupí dvě auta a vybavení. „Týmy budou vybaveny notebooky, navigacemi, tablety, telefony, zdravotnickými batohy a také defibrilátory,“ sdělil ředitel léčebny.

Začít se má příští rok

V letošním roce by mělo dojít k nákupu všeho potřebného, vlastní práce týmů má začít v příštím roce. V týmu bude psychiatrická sestra a sociální pracovník, podle potřeby jej doplní lékař, fyzioterapeut nebo psycholog.

Zřízení mobilních týmů vychází ze schválené strategie reformy psychiatrické péče v ČR. „Jedním z hlavních bodů strategie je zlepšení kvality života duševně nemocných lidí. Péče bude poskytována blíže pacientovi v jeho přirozených podmínkách,“ vysvětlil uznávaný český psychiatr Martin Hollý.

Psychiatrická léčebna v Petrohradě funguje od roku 1952 v areálu zámku. Zřizuje ji Ústecký kraj, zaměstnává přibližně 130 lidí. Kapacita léčebny je 150 lůžek následné psychiatrické péče, během roku léčebna přijme k hospitalizaci zhruba čtyři sta psychicky nemocných lidí. Zařízení poskytuje také ambulantní péči.