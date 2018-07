Do škol v Žatci přijde na začátku nového školního roku 286 prvňáčků

Žatec - Celkem 367 dětí letos na jaře přišlo v Žatci k zápisům do prvních tříd pěti základních škol. Z toho bylo 286 dětí nakonec zapsaných a měly by v září nastoupit do první třídy.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Loni bylo v Žatci zapsaných 253 prvňáčků. Z jednotlivých škol byl u zápisu největší zájem o ZŠ Komenského alej, kam přišlo 90 dětí.

Autor: Petr Kinšt