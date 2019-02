Okres Louny – V oblasti Podbořanska napadlo přibližně třicet centimetrů sněhu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Největší sněhová nadílka současné zimy zaměstnala v neděli a pondělí pracovní čety v obcích okresu Louny. V mnohých rukou se na dlouhé hodiny ocitly hrabla a lopaty, traktoristé s pluhy jezdili téměř dva dny v kuse.



V oblasti Podbořanska napadlo přibližně třicet centimetrů sněhu, z celého okresu Louny dostala tato oblast největší příděl. V Blatně pomáhali nadílku uklízet majitelé čtyřkolek, v Drahonicích vězeňkyně a v Petrohradě hned vyžili nový sypač, který obec nedávno koupila.



V Lubenci a okolí napadlo nejvíc sněhu za posledních několik let. „Vše, co máme k dispozici, vyrazilo odklízet sníh. Traktory, nakladače, sněhová fréza, pět lidí uklízelo sníh ručně. S technikou nám pomohly také dvě místní zemědělské firmy,“ vypočetl lubenecký starosta Jiří Chaloupecký.

Do odklízení sněhu se zapojili jak kmenoví zaměstnanci obce, tak veřejně prospěšní pracovníci, na jejichž plat přispívá úřad práce.



„Opět se potvrdilo, že se bez nich neobejdeme. Máme tři takové lidi, kdyby nebyli, měli bychom problém. Nejen při sněhové kalamitě, ale po celý rok. Se třemi našimi pracovníky bychom celou obec uklidit nestihli,“ upozornil starosta Chaloupecký na možné důsledky zvažovaných škrtů ze strany státu.



Ruku k dílu přiložily také odsouzené ženy z věznice v Drahonicích, které jsou jednou z osmi spádových vesnic Lubence. Kromě parkoviště před věznicí uklidily také chodník a autobusové zastávky v Drahonicích. Vězeňkyně pomáhají s úklidem vesnice dlouhodobě, loni se zapojily také do obnovy kostela a jeho okolí v nedaleké Libyni.

Také v Petrohradě na Podbořansku se sněhovou nadílkou bojovali celou neděli a pondělí. „Chvílemi to byl boj s větrnými mlýny, co se uklidilo, to napadlo. Ale nakonec nám příroda pomohla a díky sluníčku v místech, která jsme očistili, sníh během pondělí úplně roztál,“ sdělila starostka Jitka Dondová. I v Petrohradě se kromě tří obecních pracovníků do úklidu sněhu zapojili veřejně prospěšní pracovníci, pro obec nyní pracují čtyři.

V Petrohradě a spádových Černčicích a Bílenci také využili sypač za traktor, který obec za 40 tisíc korun nedávno koupila. „Předchozí sypač nám sloužil asi deset let a už se rozbil. Museli jsme tedy koupit nový. Mícháme sůl a štěrk, má to větší účinek,“ vysvětlila starostka.



Také v nejjižnější obci Ústeckého kraje, v Blatně, se v neděli a pondělí potýkali s nebývalým sněhovým přídělem. „Vyjeli jsme s veškerou naší technikou. Se dvěma traktory, sněhovou frézou i multikárou s radlicí. Pomáhaly nám i traktory místní zemědělské společnosti, přidali se také dva obyvatelé se čtyřkolkami. S radlicemi protáhli některé cesty v Blatně,“ sdělil starosta Václav Beneš.



Obec do úklidu sněhu zapojila dva své stálé zaměstnance a čtyři veřejně prospěšné pracovníky. „Ukázalo se, jaký pro nás mají význam. Když nebudou, budeme muset jejich práci řešit jinak, zřejmě si najmout nějakou externí firmu,“ konstatoval starosta.