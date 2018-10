Do voleb jde na Lounsku, Žatecku a Podbořansku 2559 zájemců

Okres Louny - O víkendu bude v okrese Louny zvolen do zastupitelstva každý čtvrtý kandidát.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Jste spokojeni s tím, jak se rozvíjelo vaše město či obec v posledních čtyřech letech? Řídil váš starosta ve spolupráci se zastupiteli a případně radními vaše sídlo dobře? Pokud ano, můžete jim dát hlas znovu. Pokud ne, máte teď možnost vybrat někoho jiného.

Deník pro vás připravuje dvoudenní on-line zpravodajství. Startujeme

v pátek ve 12 hodin!

V pátek 5. a v sobotu 6. října budou lidé volit členy obecních zastupitelstev. Ti pak vyberou starostu, místostarostu a případně radu města. Někteří starostové, hlavně u menších vesnic, už avizovali, že ve svých funkcích končí. Například Petr Kvítek ze Žiželic. V listopadu mu bude 65 let, v čele obce stojí od roku 1986, tedy 32 let. Polovinu života. Patří tak k nejdéle sloužícím starostům v republice. „Do zastupitelstva kandiduji, ale žádnou funkci už vykonávat nebudu. Nechám to na mladých. Starostování mě už přestalo bavit, je to teď hodně o byrokracii, papírování neustále přibývá,“ řekl.

Ve funkci končí i místostarosta Loun Jan Čermák. „Můj věk pokročil, a jak jsem dopředu avizoval, už nekandiduji,“ sdělil.

V okrese Louny kandiduje celkem 2559 lidí, z nichž voliči vyberou přibližně 650 nových zastupitelů. Zvolený tak bude zhruba každý čtvrtý kandidát. Někde je šance na zvolení vysoká, jinde je konkurence větší.

Před čtyřmi lety v celém okrese Louny kandidovalo 2820 lidí, tedy o poznání více. Zájem lidí angažovat se ve vedení sídel obecně klesá, těžko se sestavují kandidátky hlavně v menších vesnicích. Ale i ve městech zájemců ubývá. Například v největším městě okresu, v Žatci, je letos 12 kandidátek. V roce 2014 jich bylo o dvě více. Nejvíc je jako obvykle nezávislých kandidátů. Z tradičních stran jsou mezi kandidáty v okrese nejpočetněji zastoupeni komunisté, sociální demokraté a občanští demokraté.

Čtyři lidé v okrese Louny z kandidátek odstoupili, informace o tom budou ve volebních místnostech. Je to případ Loun, Postoloprt a Kryr.

V okrese Louny může přijít k volbám necelých 70 tisíc lidí. Celkem se bude v pátek a sobotu volit v 70 městech a obcích okresu Louny, které mají vlastní samosprávu. Tentokrát se volí všude. Před čtyřmi lety se komunální volby nekonaly v Úhercích, kandidátku se tam totiž vůbec nepovedlo sestavit. Komunální volby se v této malé obci na Lounsku konaly až o rok později.

V Lounech komisařů dost, v Žatci málo

Občas je také problém sehnat členy do volebních komisí. Mohou ale vypomoci lidé odjinud. „V Lounech je o účast ve volebních komisích zájem, takže pokud mají někde v okolí ve vesnicích problém s nedostatkem lidí, posíláme kontakty. V Lounech se totiž ne všichni zájemci do volebních komisí dostanou, skoro všechna místa pokryjí lidé delegovaní jednotlivými kandidujícími stranami,“ sdělil Michal Ovšonka, vedoucí úseku vnitřní správy lounské radnice.

V Žatci letos naopak zaznamenali o účast ve volebních komisích menší zájem. „Dřív se nám zájemci sami hlásili dopředu, teď jsme je museli sami hledat formou inzerátu. Všechna místa ve volebních komisích jsme ale nakonec zaplnili,“ sdělila tajemnice žatecké radnice Helena Šmeráková.

Letos čekají na členy volebních komisí vyšší odměny. Zvýšily se ze 1300 na 1600 korun. Předsedové dostanou 2200 korun. O čtyři stovky víc než v minulých volbách.