Psí evergreeny s Františkem Šustou, tak se jmenuje seminář, který ve Staré papírně v Žatci proběhne v sobotu 22. února od 10 hodin.

František Šusta | Foto: archiv Františka Šusty

Pozvání do Žatce přijal uznávaný specialista tréninku zvířat František Šusta. Účastníci semináře se dozví, co je to trénink pozitivním posilováním, naučí se, jak cvičit pozitivně.