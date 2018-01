Do Žatce jde sto milionů. Opraví se radnice, synagoga a Mederův dům

Žatec - Peníze pomohou znovu do života třem významným historickým památkám. Z Mederova domu jsou po desítkách let chátrání už pouze ruiny.

Centrální náměstí Svobody v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Sto milionů korun. To je částka, kterou se podařilo získat na rekonstrukce tří významných historických památek v Žatci. Ve městě se v nejbližších letech opraví synagoga, radnice a tzv. Mederův dům. „Jsme moc rádi, že se město dočká dalších opravených památek. Zlepší se vzhled jeho centra, zvýší se jeho turistická atraktivita,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Vlastníkem žatecké synagogy je Daniel Černý z Chomutova. V plánu má celkovou obnovu památky včetně sousedního rabinátu za 56 milionů korun, výše dotace činí 47 milionů. „Připravuji rekonstrukci synagogy a sousedního rabinátu. V plánu je částečná oprava střech, rekonstrukce vnější fasády včetně oken a obnova vnitřních prostor. Chtěl bych v synagoze vytvořit multifunkční kulturní prostor s muzeem Židovství na Žatecku,“ vysvětlil Daniel Černý. V nově zrekonstruované synagoze chce i dál pořádat výstavy, koncerty a interaktivní projekce. „Chtěl bych, aby prostor byl moderní, lákavý pro turisty. Zrovna jsem na cestě na Slovensko do Žiliny, kde opravili synagogu. Chci se tam inspirovat,“ dodal.

V letošním roce by mělo podle jeho slov proběhnout výběrové řízení na firmu, která práce provede. Rekonstrukce by měla začít v příštím roce, práce jsou rozvržené na několik let.

Tak to vypadalo v synagoze před úklidem:

Daniel Černý musí nejprve celou rekonstrukci zaplatit, po dokončení prací mu teprve přijde dotace. „Sehnat ty peníze nebude určitě lehké, ale je to unikátní šance tuto významnou památku zachránit. Udělám pro to maximum. Zkusím požádat o pomoc izraelskou ambasádu v Praze. Už nyní se mi ozývají Židé z USA a Izraele, kteří mají kořeny v Žatci, že by rádi pomohli. Uvítám jakoukoliv pomoc. A to nejen finanční či materiální, ale i duchovní při zařizování expozic,“ vysvětlil Daniel Černý.

Synagoga v Žatci z roku 1872 je po plzeňské druhá největší dochovaná v Čechách a patří k unikátním stavbám svého druhu. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami. V průběhu tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 ji vypálili nacisté. Od té doby již nikdy nesloužila původnímu účelu a desítky let chátrala. Od roku 1958 je kulturní nemovitou památkou. V roce 2012 ji koupil Daniel Černý, pořádá v ní koncerty, výstavy a další akce.

Ze stejného zdroje, Integrovaného regionální operačního programu (IROP), získalo dotaci na rekonstrukci radnice město Žatec. A to 28 milionů korun.

V plánu je celková obnova vnějšku i vnitřku budovy za 34 milionů korun. Práce by měly začít ještě letos.

Třetí památkou, která se díky dotaci opraví, je tzv Mederův dům na náměstí 5. května. V současné době je v dezolátním stavu, po desítkách let chátrání zbyly prakticky jen ruiny objektu. Vlastní jej společnost Aristolend se sídlem v Praze, o záchranu usiluje žatecký Spolek Mederova domu. Získal na to dotaci ve výši 23 milionů korun, celkové náklady jsou 24 milionů. I v tomto případě musí spolek nejprve sehnat všechny peníze, pak teprve přijde dotace. „Máme několik variant financování. Dojednáváme úvěr, máme přislíbené nějaké dary,“ sdělil předseda spolku Petr Antoni s tím, že práce na záchraně památky by mohly začít už letos v létě. Ve zrekonstruovaném objektu vnikne muzeum – expozice o vlastním domě. „Bude to něco, co ve městě ještě není. Věříme, že to bude zajímavé,“ dodal Petr Antoni.

Tak vypadal Mederův dům loni na jaře:

Dům zvaný „Mederhaus“, se jmenuje podle posledních německých majitelů, patřil mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí, které bylo možné v Žatci najít. Zhruba od poloviny 20. století chátral, na začátku osmdesátých let se zřítil. Dům je na seznamu nemovitých kulturních památek, dnes jsou však chráněny pouze jeho ruiny.

V současné době s využitím dotace z IROP probíhá v Žatci celková rekonstrukce historického domu na centrálním náměstí, kde sídlí knihovna. Ze stejného zdroje získal peníze i Žatecký pivovar, který chce ve svém sousedství zrekonstruovat historický dům a přeměnit jej na muzeum pivovarnictví.

Město Žatec ještě požádalo o dotaci na celkovou rekonstrukci bývalého kláštera za 60 milionů korun, vzniknout tam má vzdělávací a společenské centrum.

V Žatci ještě žádají o dotaci na rozšíření Domova pro seniory, projekt počítá s koupí a rekonstrukcí sousedního domu v Šafaříkově ulici.