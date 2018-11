Dobrá zpráva! Oblíbená Švestková dráha ožije každodenním provozem

Ústecký kraj - Po roce příprav tento týden schválili radní Ústeckého kraje smlouvu se společností AŽD Praha na provoz vlaků mezi Litoměřicemi horním nádražím a Mostem na takzvané Švestkové dráze. Každodenní provoz se tam vrací po více než deseti letech.

Švestková dráha.Foto: Deník/Karel Pech

Schválení potvrdil krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek. „Návrh smlouvy byl schválen, k podpisu by mělo dojít v prosinci,“ řekl Komínek.

K samotnému podpisu desetileté smlouvy může dojít až po 6. prosinci, kdy vyprší roční prenotifikační lhůta. Vlaky do denního provozu by se na trať měly vrátit od prosince příštího roku. AŽD Praha má jezdit za 108,50 koruny za vlakokilometr, ročně by mělo jít o výkon zhruba 450 tisíc kilometrů. Dosud po trati jezdí jen víkendové vlaky v části roku.

Jedenáct párů vlaků

Ústecký kraj chce objednat zhruba jedenáct párů vlaků denně. Na Švestkové dráze se mají objevit motorové jednotky RegioSprinter, které mají projít ještě před nasazením částečnou modernizací.

Novinkou bude i trasování vlaků: kraj počítá s tím, že vlaky nepojedou jen po Švestkové dráze, ale částečně i po tratích SŽDC. Zatímco dnes výletní vlaky turistické linky T4 končí v Lovosicích, nově by měla většina jezdit až do Litoměřic na horní nádraží. Doba jízdy by přitom měla klesnout pod hodinu.

Trať z Čížkovic do Obrnic je v majetku AŽD Praha, která ji koupila od SŽDC. Firma ji výrazně zmodernizovala, slouží jí částečně i jako testovací dráha pro její produkty v oblasti zabezpečovacího zařízení.