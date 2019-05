Louny – Pět set kilometrů z Kyjova do Loun čeká na účastníky nadcházející charitativní cyklotour s názvem Dobroděj na kole. Vyjedou v pondělí 13. května a po cestě uspořádají několik besed pro veřejnost na téma život se zrakovým postižením.

Po prvním ročníku akce v roce 2017, kdy členové lounského spolku Dobroděj dojeli na kole z Loun do slovenské Tepličky nad Váhom, a loňské okružní jízdě z Loun přes Lovosice, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Kadaň, Rakovník a Slaný zpět do Loun, letos vyrazí na zmíněnou trasu z jižní Moravy do severních Čech. Cestou se zastaví například ve Vyškově, Prostějově, Svitavách, Kolíně, Mělníku, poslední zastávka je v plánu v Galerii U Plazíka v Peruci.