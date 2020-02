V Dobroměřicích zavedli jako první obec nebo město v okrese Louny participativní rozpočet. Ten spočívá v tom, že sami obyvatelé rozhodnou, kam půjde část veřejných peněz. Tamní zastupitelé na to pro letošní rok vyčlenili čtvrt milionu korun. Novinku chtějí v příštím roce zavést také největší města okresu – Žatec a Louny.

Obyvatelé Dobroměřic mohou na obecní úřad zasílat své návrhy, kam by měly peníze směřovat, do konce března. „Zatím nám přišlo šest návrhů. Dva z nich jsou nerealizovatelné. Jeden by měl být na pozemku, který není v majetku obce, druhý nezapadá do konceptu rozvoje obce. Ostatní návrhy jsou ale zajímavé,“ sdělila Ivana Sihlovcová, starostka obce poblíž Loun s 1 400 obyvateli.

Na jaře v Dobroměřicích návrhy posoudí šestičlenná komise. A o těch, jež se dají uskutečnit, rozhodnou v hlasování obyvatelé obce. Ty, které získají nejvíc bodů, se budou realizovat. Pro každý z návrhů je určená částka maximálně padesát tisíc korun. Je možné, že ty, na které peníze nezbudou, by přišly na řadu v dalších letech.

„Lidé budou mít k věcem, které sami navrhnou a na jejichž přípravě realizace se budou spolupodílet, určitě větší vztah. Zjistí, kolik stojí, budou je víc hlídat a chránit před poškozením,“ vysvětlila starostka.

Příští rok i v Žatci a Lounech

O možnosti zavést participativní rozpočet se hovoří také v Žatci a Lounech. V obou městech směřují k tomu, aby novinku zavedli v příštím roce. „Ladíme, jak by participativní rozpočtování mohlo v Žatci vypadat,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Podle něj kromě toho, že by o části peněz rozhodli svými návrhy sami obyvatelé, by lidé mohli také určit, které městské investice by se dělaly dřív a které později.

„Ve druhé polovině roku, až se začne připravovat rozpočet města na rok 2021, o tom všem budeme diskutovat. Myslím, že se v zastupitelstvu najde většina, která zavedení participativního rozpočtu podpoří,“ dodal.

Rovněž v Lounech participativní rozpočtování připravují. „Chtěli bychom ho spustit v příštím roce. Do konce pololetí bychom chtěli vybrat model, jak by participativní rozpočtování mělo vypadat. A také rozhodnout, kolik peněz se na to vyčlení,“ přiblížil předseda lounské městské investiční komise Michal Kučera. „Jsem toho velkým příznivcem a soudě podle reakcí kolegů v zastupitelstvu si myslím, že i oni tomu budou nakloněni,“ doplnil. Podle jeho slov je několik variant, jak by model participativního rozpočtu mohl vypadat. „Důležité je, aby byl pro lidi srozumitelný a atraktivní,“ sdělil Kučera.

Obyvatelé Žatce a Loun se k některým investicím mohou vyjádřit ve veřejných debatách připravovaných radnicí už nyní. V Žatci se nedávno konala na téma nové sportovní haly, v Lounech se řešily nebo ještě budou řešit revitalizace sídliště Pod Kasárnami či veřejných prostorů U Pramene, Rynečku či náměstí Zschopau.

Počet měst a obcí v České republice, které mají participativní rozpočet, loni vzrostl na šest desítek. V Ústeckém kraji ho používají například v Klášterci nad Ohří, Chomutově, Litoměřicích, Ústí nad Labem nebo Děčíně. Jako první zavedl participativní rozpočet na krajské úrovni Středočeský kraj.