Zdroj: DeníkAni strávníkům v dobroměřické restauraci se ale nevyhne dnes tolik aktuální zdražování. Nyní platí za jídlo 107 korun. „Je to třetí cena, začínal jsem na 89 korunách. Od 1. dubna budu muset zdražit zase,“ popisuje Voříšek. „Opět začneme nabízet k jídlu saláty a dezerty,“ dodává.

Systém v dobroměřické restauraci je postavený na rautovém stravování, každý si může naložit na talíř, kolik sní. A přidat si, kolikrát chce. Zaplatí za to zmíněných 107 korun. „Mohu mít tuto cenu díky tomu, že při rautovém stravování není potřeba personál na servírování jídla. Ušetřím tak na nákladech, těmi největšími v restauraci jsou právě zaměstnanci,“ přibližuje. Aby se s jídlem neplýtvalo, kdo ho nedojí, připlatí si padesát korun. „Nestává se to často. Za ty čtyři roky jsem vybral deset, maximálně patnáct pokut,“ říká. Kdo si chce jídlo zaplatit a sníst jinde, dostane ho do krabičky. „Dřív si ho dávali lidé do svých kastrůlků, byly kolem toho dohady. Těch porcí si občas nakládali až moc,“ popisuje 52letý podnikatel.

Vítali před ní ruské tanky. Škola v Dobroměřicích se dočká nového využití

V gastronomii a pohostinství s přestávkami podniká od devadesátých let. Začínal v restauraci v Lenešicích. Téměř všechna jídla se vaří právě v její kuchyni, teplá se převážejí do Dobroměřic. V tamní menší kuchyni se dělají jen smažené věci a přílohy. „Karbanátků nebo řízků by se takové množství, které se jich sní, nedalo převézt,“ vysvětluje. Každý den nabízí dobroměřická restaurace jiné menu, šest jídel a polévku. Platí pravidlo, že v úterý je ptáček, ve středu kachna, ve čtvrtek svíčková a v pátek řízky. Lidé podle Romana Voříška chtějí všechno, chválí svého kuchaře. „Mám tři auta na rozvážení obědů. Jezdíme od Bitozevsi po Počedělice, Kozly, Solopysky,“ popisuje oblast rozvážky.

Kulturní dům s restaurací v Dobroměřicích má v pronájmu celý, jeho sál si od něj dál pronajímají pořadatelé různých akcí. Po covidu se v něm opět rozjíždějí různé akce. Třeba teď v sobotu 26. března tam oslaví své narozeniny známý hudebník Vladimír Drápal z Loun, tradiční akce s názvem Lábusovky bude koncertem pěti kapel. A 13. května je v kulturním domě v plánu travesti show.