Lenešice - Pomáháme společným tvořením. Tak se jmenuje projekt, který organizuje obec Lenešice společně se sdružením Nedoklubko.

Jedna z chobotniček, které pomáhají nedonošeným dětem. Ilustrační foto | Foto: archiv Nedoklubko

Jedná se o ruční práce, přesněji o háčkování srdíčka a chobotničky, které pomáhají maminkám po předčasném porodu a jejich novorozeňatům. Zapojit se může kdokoliv z obce, postačí mu nakoupit materiál a chuť tvořit ve svém volném čase pro druhé. Hotové výrobky je třeba zanést do konce dubna do lenešické knihovny nebo na obecní úřad, předají se pak sdružení Nedoklubko. To pak uháčkovaná srdíčka a chobotničky předá těm, kteří je zrovna potřebují.

Chapadélka chobotniček připomínají nedonošeným dětem pupeční šňůru jejich maminky. Miminka mají tendenci k úchopu a tím, že mají chapadélka při ruce, netahají si za zavedenou sondu či jiné hadičky. Cítí se bezpečněji, jsou klidnější a tím pádem jsou také stabilnější a lépe prospívají.