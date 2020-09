Deník vám zprostředkuje reportáže z předvolebních kampaní kandidátů na senátora za Lounsko. Dáváme prostor současnému senátorovi a kandidátům, kteří kandidují za stranu nebo hnutí, které bylo zvoleno do Poslanecké sněmovny. Postupně si představíme tyto kandidáty: Zdeňka Hamousová – současná senátorka, Milan Rychtařík (ANO), Vladimír Drápal (ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN), Václav Beneš (KSČM), Daniel Pitek (s podporou Pirátů), Dominik Hanko (SPD).

„Dobrý den, pojďte na guláš. Nic za to nechci, jen podpis u čerta.“ S humorem a nadsázkou zval kandidát do Senátu Vladimír „Lábus“ Drápal kolemjdoucí na Mírovém náměstí v Lounech na klasickou českou pochoutku. V úterý v rodném městě rozjel, jak sám říká, horkou fázi kampaně. V minulých dnech s volebním gulášem zavítal do Žatce, Rakovníku a v pátek 25. září míří do Podbořan.

„Proč volební guláš? Řekl jsem si, že tu kampaň nepovedu zase až tak vážně, spíš vesele. Život má být veselý. Ten gulášek je taková radostná a zároveň užitečná událost. Lidi si ho rádi dávají,“ řekl v úterý 22. září odpoledne na prosluněném lounském náměstí Vladimír Drápal.

A kdo guláš vařil? „Já ho platil,“ odpovídal se smíchem na častou otázku. „Není nijak zvláštní. Je zadarmo, tím je zvláštní. Je podle receptu Jaroslava Haška, který vařil v kampani pro Stranu mírného pokroku v mezích zákona,“ dodal. Strana mírného pokroku v mezích zákona byla satirická politická partaj, kterou v roce 1911 založil tento český spisovatel. Uspořádal mohutnou volební kampaň kabaretního rázu a ve svých humorných vystoupeních parodoval dobová demagogická hesla a fráze. Šlo o mystifikaci.

"Zdravý rozum mizí"

Vladimír Drápal ale kandiduje do Senátu zcela vážně. Rozhodl se, protože, jak říká, z české společnosti mizí čest a zdravý rozum, ale i hrdost a radost. A s tím také závazky vůči budoucnosti.

Drápal celý život bydlí v Lounech, během svého předvolebního mítinku ve městě se zdravil s řadou přátel a známých. V rukavicích a bílé zástěře se svou karikaturou a nápisem Drápalův volební guláš naléval pokrm do plastových misek, dvě pomocnice k nim dávaly v ubrousku chléb a lžíci. Vedle se točilo pivo z lounského minipivovaru, nechyběl stánek s propagačními materiály. Na kytaru hrál a k tomu zpíval Rohyponol Mississippi Aussig. „S hudbou je to bonus, je to takové příjemnější,“ vysvětlil Vladimír Drápal.

Zdroj: DeníkMezi muzikanty a umělci se pohybuje řadu let, dlouhé roky byl ředitelem lounského divadla, nyní je kurátorem městské galerie. „Vždy jsem se snažil s lidmi stýkat, proto jich v Lounech hodně znám,“ podotkl. „Nevěděl jsem, co mohu od kampaně očekávat, až se setkám s tolika lidmi. Jsem ale nadšený, je to přátelské, otevřené,“ doplnil 56letý kandidát do Senátu, který je v Lounech známý pod přezdívkou Lábus. Tu dostal kvůli své údajné podobě s hercem Jiřím Lábusem v dílu Mimikry ze seriálu Třicet případů majora Zemana.

Lounský Lábus ale při své předvolební kampani neoslovuje s nabídkou guláše jen své přátele a známé. „Hele konečně někdo, kdo pracuje. Pojď si dát guláš,“ zval například muže, který uklízel náměstí. „Já vás volit nebudu, nezlobte se,“ řekla kandidátovi do Senátu žena středních let. „Nezlobím se, ale guláš si dejte,“ odvětil. Zájem o guláš byl velký, po několika hodinách se rozdal všechen. I pivo došlo.

Nestraník Vladimír Drápal kandiduje do Senátu s podporou stran – ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN. Na náměstí v Lounech ho přišli podpořit například Jan Vaic a Jan Kerner z ODS nebo Michal Kučera a starosta Pavel Janda z TOP 09.