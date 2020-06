Tlačenice tisíců návštěvníků před několika pódii s kapelami, zástupy lidí u stánků s pivem, plná náměstí a okolní ulice. Tak pravidelně vypadá dvoudenní Dočesná v Žatci v závěru léta. Letos tomu tak nebude. Kvůli koronavirovým opatřením se v původně plánovaném termínu slavnosti chmele a piva na začátku září neuskuteční. Žatecká Dočesná letos proběhne jinak.

Místo jedné obří akce s desítkami tisíc návštěvníků se ve městě chystá během léta a podzimu řada menších. Nebude je organizovat město, ale hned několik pořadatelů. Radnice jim na to finančně přispěje. „Příspěvek na akci může být až do výše 50 tisíc korun, termín jejího konání je stanoven od 15. července do 18. října a místem konání by mělo být město Žatec nebo jeho místní části,“ vypočetl mluvčí města Tomáš Kassal.

Pořadatelé mohou podávat žádosti o příspěvky do konce června. „Plánuje se toho hodně, zapojí se řada pořadatelů. Já osobně se těším na velké množství akcí menšího formátu, které by mohly nakonec ještě více než velká Dočesná přispět k tomu, aby se v Žatci zabydlela kultura,“ sdělil radní Petr Antoni.

Mezi pořadatele, kteří už mají naplánovaných několik akcí, patří spolek Rodáků Žatec. „Na 15. srpna plánujeme na náměstí Svobody celodenní hudebně zábavný program s řadou překvapení u příležitosti 20. narozenin našeho spolku. Chybět nebude diskotéka, soutěže a vernisáž výstavy fotografií Žatec dříve a nyní v prostorách Galerie U Radnice,“ přiblížil předseda spolku Petr Pavel Šimáček.

Rodáci také chystají soutěž určenou pro širokou veřejnost v pečení, a to s využitím chmele a piva. Chybět nemá veřejná ochutnávka, vyhlášení výsledků je v plánu při setkání 12. září.

Také tradiční pořadatel různých akcí na Hošťálkově náměstí, spolek Budík, má jasno. „Přímo v sobotu 5. září, kdy se Dočesná měla konat, opět chystáme Hošťálkohraní, což je různorodý program zaměřený na děti. Odpoledne pak plánujeme na Hošťálkově náměstí koncerty kapel,“ předeslal Ota Blail ze spolku.

V ten samý den večer se chystá hudební festival v areálu pivovaru. „Rádi bychom připravili také hudební festiválek v sobotu 19. září, kdy v Žatci proběhnou Dny evropského dědictví,“ dodal Blail.

Do projektu Dočesná jinak se chce zapojit také městské divadlo, které za normálních okolností slavnosti organizuje. „Něco připravujeme, směřujeme to do letního kina. V pátek 11. září tam plánujeme z jara přeloženou operu Carmen, pro nás by byla z organizačních důvodů ideální další sobota 19. září. To jsou v Žatci v plánu Dny evropského dědictví, takže bychom to rádi nějak propojili. Ale uvidíme, s čím přijdou ostatní pořadatelé,“ vysvětlil ředitel divadla Martin Veselý.

Radnice se snaží úsilí pořadatelů koordinovat. „Nebráníme se tomu, aby bylo ve městě v jeden den více akcí, ale musíme zajistit, aby třeba nebyly v jednu chvíli na stejném místě. Ideální by bylo, kdyby se vhodně doplňovaly,“ vysvětlila předsedkyně komise pro kulturu a cestovní ruch Simona Schellová.

Pořadatelé jednotlivých akcí mohou dostat maximálně padesát tisíc korun. Kolik peněz na projekt Dočesná jinak půjde celkem, rozhodne vedení města začátkem července.

Dočesná, letos měl proběhnout její 63. ročník, se v Žatci nekonala zatím dvakrát. V roce 1968 kvůli srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a v roce 1981 v reakci na důlní neštěstí na Mostecku.