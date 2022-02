„Dočesná by opět měla vypadat tak, jak ji lidé znají. Chceme zachovat její charakter, opět by měla probíhat prakticky po celém centru, od letního kina až po pivovar. Program plánujeme na několika scénách, hlavní bude znovu na náměstí Svobody,“ potěšil fanoušky Dočesné žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Letos by se měl konat již 65. ročník slavností. Chystají se opět hudební hvězdy do letního kina a na hlavní scénu u radnice, opět by se měla česat nejmenší chmelnička na světě na žateckém náměstí, u Chrámu chmele a piva by znovu měly dostat prostor malé pivovary.

Pivovarů by do Žatce opět mělo dorazit několik desítek, nabídka zlatavého moku je vždy nepřeberná. Naposledy, v roce 2019 bylo pivovarů 54, přivezly přes 150 druhů piv.

Program se chystá také do Dvořákovy ulice, tradičně historický, nebo do Klášterní zahrady. „Novinkou by mělo být to, že na Hošťálkově náměstí nebudou kolotoče. Náměstí by mělo být nově jakousi klidovou zónou, plánujeme tam konání food festivalu. O kolotoče ale děti určitě nepřijdou, jen budou na menším prostoru,“ pokračoval Špička. Kolotoče by tak měly zůstat na náměstí 5. května a na Žižkově náměstí.

A jaký bude letošní kulturní program? Na tuto otázku je ještě brzy, pořadatelé ho teprve ladí, oslovují umělce.

Jak bude letošní Dočesná vypadat, mohou ovlivnit také lidé ze Žatce. Hlasováním o tom, zda má být slavnost jednodenní nebo tradičně dvoudenní. „Obyvatelé Žatce se mohou do příprav Dočesné zapojit vyjádřením v anketě, zda chtějí spíše jednodenní, nebo dvoudenní akci. Hlasovat lze prostřednictvím bezplatné služby Mobilní rozhlas Žatec. Každý se může do ankety zapojit jen jednou, protože systém ověřuje každého hlasujícího prostřednictvím kódu zasílaného na mobilní telefon. Hlasovat je možné do 11. března,“ přiblížil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

Lidé oslovení Deníkem plánované obnovení tradice Dočesné vítají. „Super, už se moc těším. Dočesná prostě k Žatci patří, už se těším až s klukama zase půjdeme ochutnávat různá piva. Vždycky chodíme a snažíme se ochutnávat méně známé a dobré pivovary, jejich speciály,“ má jasno Pavel Dohnal.

„Dočesná, to je prostě Žatec. Těšíme se, za mě určitě dva dny,“ přidává se Vlastimil Svoboda. „Paráda. Teď dva roky bohužel nebyla, snad už to bude normální. Ochutnám pivo, děti se vyřádí na kolotočích a těším se také na program, snad zase přijede nějaká hvězda,“ vítá zprávu také Petra Smutná.

Část lidí z města vidí v přestávce šanci pro změnu, někteří místní doufají v komornější slavnosti. Chtějí o tom opět otevřít debatu, v minulosti už se o takových změnách občas mluvilo, zatím ale zůstala Dočesná vždy velkou akcí. „Myslím si, že Dočesná, jak byla předtím, už by být neměla. Je to již moc megalomanská akce, takový festival, který by se hodil spíš za město. Podle mého by se měla vrátit trochu ke svým kořenům, více slavnost pro místní, oslava dočesání chmele než pro desetitisíce lidí z celé republiky. Jsem pro, aby Dočesná byla menší, víc o oslavě Žatce, víc pro místní, s programem, který budou tvořit lidi z města a okolí,“ svěřila se Lenka Tučková.

Dočesná by se i letos měla konat tradičně první víkend v září. V letech 2021 a 2020 nebyly slavnosti kvůli koronavirovým omezením, naposledy se tak lidé v centru Žatce při ní bavili v roce 2019, kdy proběhl 64. ročník. Předtím Dočesná neproběhla kvůli okupaci v roce 1968 a podruhé v roce 1981 kvůli důlnímu neštěstí na Mostecku, při němž tragicky zahynulo 65 lidí.