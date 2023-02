Do konce ledna bylo možné koupit vstupenku za 390 korun, do konce srpna je k mání za 590. V září se bude prodávat za 790 korun.

„Počítáme, že do letního kina celkem nabídneme zhruba dva a půl tisíce vstupenek. Maximální kapacita je vyšší, ale těch dva a půl tisíce lidí je počet, kdy ještě všichni vidí a mají určitý komfort. I když se nedá očekávat, že by byli všichni lidé se vstupenkami v letním kině najednou, každý si vybere účinkujícího podle svého zájmu,“ vysvětlil ředitel žateckého divadla Martin Veselý, které scénu v letním kině organizačně připravuje.

Veselé masky a moře dětí. Tak vypadal letošní masopust v Lounech

Loni se při Dočesné prodalo do letního kina zhruba 1600 lístků, na koncert kapely Lucie, jenž se konal v "letňáku" v srpnu, si vstupenku koupily dva tisíce lidí.

Scéna v letním kině bude během Dočesné pro návštěvníky jediná zpoplatněná, vstup na další, například na náměstí Svobody nebo Prokopa Velkého, zůstane zdarma. „Pokud chceme nabídnout zajímavý hudební program, zpoplatnění je správnou cestou. Jak ukazují zkušenosti z minulých dvou let, po dotaci od města je prodej vstupenek největším příjmem rozpočtu Dočesné,“ řekl Veselý.

Náklady na účinkující neustále rostou. Zatímco loni vyšly na přibližně 900 tisíc korun, letos se očekává dvojnásobek.

S tím, že by se ale zpoplatnila celá Dočesná, jak to bylo v Žatci před lety obvyklé, se nepočítá. Náklady na systém včetně pokladních a ostrahy by byly velké, v řádech milionů korun. To by se odrazilo v ceně vstupenky.

Zajímavý program Dočesné letos čeká návštěvníky i na jiných scénách, například před radnicí. Tam ji zajišťuje Milan Hořejší. „Minulý rok jsem páteční večer věnoval devadesátým letům, letos to bude večer "českých rockových pardálů". Vystoupí Brutus, Turbo a Kabát revival," sdělil. V sobotu by na této scéně měli zahrát Josef Fousek nebo skupina Botox.