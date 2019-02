Ač je mezi rodiči o hlídání dětí během tradičních pivních slavností v Žatci zájem, nabízí ho jen Rodinné centrum Sedmikráska. Školky, školy, ani jiné organizace starající se během školního roku o děti, nic podobného neplánují.

„Hlídání dětí během Dočesné jsme poprvé nabízeli loni a mezi rodiči byl o službu určitě zájem," popisuje Michaela Hradcová ze žateckého Rodinného centra Sedmikráska, proč i letos během slavností chmele a piva budou v dětském centru hlídání nabízet.

Jinde, i když by se našli rodiče, kteří by rádi na chvilku během Dočesné děti „odložili", podobnou službu v nabídce nemají. „Školy ani školky hlídání dětí během Dočesné nenabízejí," odpověděla na dotaz Deníku Renata Sedláková ze žatecké radnice, která školní a předškolní zařízení zřizuje. Hlídat děti nebudou během tradičních oslav dočesání chmele ani v žateckém domě dětí a mládeže.

Jedinou možností pro rodiče tak zůstává Sedmikráska. Kdo ale chce své dítě během Dočesné na chvilku pohlídat a užít si program, neměl by váhat, kapacita je omezená. V Sedmikrásce hlídají během slavností děti od dvou let, hlídat se bude v sobotu 7. září od 14 do 21 hodin. Cena je 40 korun na hodinu. „Program se vždy přizpůsobuje věku dětí, připravené jsou hry, kreslení, čtení pohádek, hraní ve vybavené herně," řekla Michaela Hradcová ze Sedmikrásky, že o děti bude dobře postaráno s tím, že rodinné centrum poskytuje podobné hlídání celoročně, tedy i při jiných příležitostech.

V Žatci letos v pátek a sobotu 6. a 7. září proběhne už šestapadesátý ročník Dočesné, slavností dočesání chmele. V centru budou opět desetitisíce lidí. Do města se chystají desítky pivovarů, připraven je bohatý kulturní program, největšími hvězdami mají být Dalibor Janda nebo Václav Neckář.

Kompletní program 56. Žatecké Dočesné najdete zde!