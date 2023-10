Česko má za sebou velmi teplý říjnový den. Rekordy pro 11. říjen padly na 78 ze zhruba 160 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 27,4 stupně Celsia. Na stupně vítězů se dostal také Žatec, bylo tam 26,4 stupně.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Martin Bergman

Doksany byly zároveň jediným místem v ČR, kde se teplota dostala přes 27 stupňů. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nad 20 stupňů se teploty v Česku dostanou ještě ve třech dnech. Ve čtvrtek bude zataženo, ale v pátek a sobotu by opět mohla být pokořena hranice 25 stupňů Celsia. Poté se ale výrazně ochladí. V neděli by maxima neměla překonat 13 stupňů v Čechách a 15 stupňů na Moravě. V noci na pondělí pak už budou teploty klesat jen těsně nad nulu, místy by se mohly objevit přízemní mrazíky.