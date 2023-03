„Natáčení u nás v Lenešicích bylo velice příjemné, pan Kinský dokument uvádí senzačně, má velký přehled o rodech. Určitě se budu dívat, jsem sám zvědavý, co o nás televize natočila,“ přiblížil Zdeněk Schönfeld. „Na předchozí dvě řady cyklu Modrá krev jsem se díval pravidelně, mnoho příslušníků českých rodů znám osobně,“ dodal.

Velký rybník u Lenešic se už vypouštět nebude, otevře se sportovním rybářům

Přímo v Lenešicích se natáčelo v srpnu 2021. „S režisérkou Alenou Činčerovou a štábem České televize jsme se vypravili do Prahy za Stránskými ze Stránky a Greifenfelsu. Pak nás čekali Schönfeldovi. První písemná zmínka o jejich rodu se objevuje v dokumentu z konce 13. století. Schönfeldové jsou potomci slezského rodu Sedlitzů či Zejdliců ze Schönfeldu,“ uvedl František Kinský, který dokumentem provází.

V díle diváci uvidí Zdeňka Schönfelda s manželkou, syna Richarda Schönfelda s jeho ženou Lenkou a jejich syny Richarda a Williama. Kromě Lenešic se natáčelo také u nich v Roztokách u Prahy.

Rád se zapojuji do práce na statku, říká šlechtic z Lenešic

Schönfeldové přišli do českých zemí ze Slezska. V roce 1925 dědeček Zdeňka Schönfelda koupil statek Nový Dvůr u Lenešic se 120 hektary pozemků. Po komunistickém převratu čekaly na rodinu na Lounsku zlé časy.

„Tatínka odvedli v poutech na den přesně, kdy mu bylo čtyřicet let. Skončil v uranových dolech v Jáchymově, maminka v nemocnici. Zůstali jsme na Novém Dvoře v Lenešicích tři dny sami s bratrem. Já tříletý, on čtyřletý. Postaraly se o nás řádové sestry z Loun. Nakonec byla naše rodina vystěhována do pohraničí na Znojemsko,“ vzpomněl Zdeněk Schönfeld, jenž se narodil v roce 1945. Jeho bratr emigroval do Německa, Zdeňkovi se stala jižní Morava na dlouho domovem, 45 let tam pracoval na různých pozicích v továrně vyrábějící průmyslovou keramiku.

Shodou okolností v roce 1964 sloužil na vojně v Lounech a občas hlídal muniční sklad, který si armáda v lese u Nového Dvora zřídila. Po roce 1989 se začal starat o navrácený rodinný majetek, a nakonec se přestěhoval zpět do Lenešic. „Dům, kde dnes bydlíme, byla ruina. Postupně jsme ho dali do pořádku. Stejně jako park a les,“ řekl Zdeněk Schönfeld. Rodina v romantickém duchu obnovila i mlýn u silnice Lenešice – Břvany.