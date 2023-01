„Natáčení u nás v Lenešicích bylo velice příjemné, pan Kinský dokument uvádí senzačně, má velký přehled o rodech. Určitě se budu dívat, jsem sám zvědavý, co o nás televize natočila,“ přiblížil Zdeněk Schönfeld. „Na předchozí dvě řady cyklu Modrá krev jsem se díval pravidelně, mnoho příslušníků českých rodů znám osobně,“ dodal.

„Díl Zejdlicové ze Šenfeldu je osmý v cyklu, do vysílání půjde 8. března,“ sdělila mluvčí České televize Johana Turner. „Výrobu třetí řady cyklu hodně zkomplikoval covid, hrady a zámky byly zavřené, nákaza se objevila i ve štábu, navíc tři rody natáčení odmítly z různých osobních důvodů včetně úmrtí v rodině,“ vysvětlila režisérka Alena Činčerová, proč se třetí série Modré krve objeví v televizi až v lednu, tedy po čtyřleté pauze. První sérii mohli diváci vidět v roce 2017, druhou o dva roky později.

Domy, silnice, chmelnice. Podívejte se, co zaplaví voda nové přehrady u Kryr

Přímo v Lenešicích se natáčelo v srpnu 2021. „S režisérkou Alenou Činčerovou a štábem České televize jsme se vypravili do Prahy za Stránskými ze Stránky a Greifenfelsu. Pak nás čekali Schönfeldovi. První písemná zmínka o jejich rodu se objevuje v dokumentu z konce 13. století. Schönfeldové jsou potomci slezského rodu Sedlitzů či Zejdliců ze Schönfeldu,“ uvedl František Kinský, který dokumentem provází. V díle diváci uvidí Zdeňka Schönfelda s manželkou, syna Richarda Schönfelda s jeho ženou Lenkou a jejich syny Richarda a Williama. Kromě Lenešic se natáčelo také u nich v Roztokách u Prahy.

Tatínka odvedli v poutech

Schönfeldové přišli do českých zemí ze Slezska. V roce 1925 dědeček Zdeňka Schönfelda koupil statek Nový Dvůr u Lenešic se 120 hektary pozemků. Po komunistickém převratu čekaly na rodinu na Lounsku zlé časy. „Tatínka odvedli v poutech na den přesně, kdy mu bylo čtyřicet let. Skončil v uranových dolech v Jáchymově, maminka v nemocnici. Zůstali jsme na Novém Dvoře v Lenešicích tři dny sami s bratrem. Já tříletý, on čtyřletý. Postaraly se o nás řádové sestry z Loun. Nakonec byla naše rodina vystěhována do pohraničí na Znojemsko,“ vzpomněl Zdeněk Schönfeld, jenž se narodil v roce 1945. Jeho bratr emigroval do Německa, Zdeňkovi se stala jižní Morava na dlouho domovem, 45 let tam pracoval na různých pozicích v továrně vyrábějící průmyslovou keramiku.

Shodou okolností v roce 1964 sloužil na vojně v Lounech a občas hlídal muniční sklad, který si armáda v lese u Nového Dvora zřídila. Po roce 1989 se začal starat o navrácený rodinný majetek, a nakonec se přestěhoval zpět do Lenešic. „Dům, kde dnes bydlíme, byla ruina. Postupně jsme ho dali do pořádku. Stejně jako park a les,“ řekl Zdeněk Schönfeld. Rodina v romantickém duchu obnovila i mlýn u silnice Lenešice – Břvany.

Schönfeldovi se na Novém Dvoře starají o 120 hektarů půdy a 115 hektarů vodních ploch, hospodaří na sedmi rybnících včetně velkého lenešického, jehož zbylou část nedávno koupili. Čtyřicet hektarů polí pronajímají místnímu zemědělci. Přibližně dvacet hektarů zaujímá park založený baronem Jakubem Wimmerem na konci 18. století, jehož obnova je pro Zdeňka Schönfelda velkou zálibou.