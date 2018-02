Dominik ze Žatce bavil diváky v pořadu Jana Krause

Žatec, Praha - Před dvanácti lety byl na stáži v redakci Deníku, nyní je z něj jeden z nejznámějších špičkových českých ekonomů.

Dominik Stroukal v pořadu Show Jana KrauseFoto: YouTube/TV Prima, reprofoto Libor Želinský

Bitcoin a kryptoměny, to je tématika, o které se v posledních letech a měsících zejména mezi odborníky hodně mluví. První českou knihu na toto téma, "stručnou příručku pro úplné začátečníky," jak knížka sama uvádí, napsal Dominik Stroukal (30), sympatický mladý muž ze Žatce, společně s kamarádem Janem Skalickým. Vydána byla poprvé v roce 2015 a brzy byla beznadějně vyprodaná. Nyní vyšlo její druhé vydání, Dominik se postupně stal špičkovým ekonomem, uznávaným expertem a jedním z největších odborníků v ČR na bitcoiny a "kryptopeníze budoucnosti". A přitom to není žádný vědecký suchar: rád se usmívá a vtipkuje a minulý týden dokázal pobavit diváky i v televizní Show Jana Krause, kam si vysloužil pozvání.

"Tvůrci pořadu mě poprvé kontaktovali asi týden před natáčením. Pozvání jsem rád přijal, Jana Krause mám rád a jeho pořad je jedna z nejsledovanějších talkshow v ČR. Natáčení probíhá vždy den předem v pražském Divadle Archa," vysvětlil Dominik Stroukal.

Dominik Stroukal - Show Jana Krause (21. 2. 2018) Zdroj: YouTube.com/Show Jana Krause

V jeho případě se tedy diskuze natáčela v úterý 20. února a na TV Prima byl pořad odvysílán ve středu 21. února. Dalšími hosty pořadu společně s Dominikem byli také umělci Ondřej Gregor Brzobohatý, Ester Geislerová a Josefina Bakošová, což je módní návrhářka.

"Myslím si, že v ČR je řada určitě větších ekonomických odborníků, než jsem já, ale z pozvání jsem měl samozřejmě radost. O kryptoměnách se dnes často mluví, sám Jan Kraus se hodně zajímá jak o ně, tak i obecně o nové technologie. Je to velký profesionál, což bylo vidět i při samotném natáčení," vzpomínal Dominik Stroukal.

Jaké další zajímavosti při natáčení zažil? "Například tam není žádná velká ani složitá příprava. Tým profíků ze štábu vám všechno jen krátce vysvětlí a pak hned šup, a jde se na věc. Rovnou naživo před publikum v divadle," usmívá se Dominik. Všichni pozvaní hosté také v divadle hovoří mnohem déle, než jak to pak nakonec vypadá v televizi. "Pořad se přes noc sestříhá a ponechá se v něm jen to nejzábavnější podle uvážení tvůrců. Sestříhané části se ovšem nevyhodí, ale pro zájemce a fanoušky se umístí na YouTube, a někdy jsou i třeba vtipnější než to, co se vešlo na obrazovku," vypráví mladý ekonom.

Dominikovi bude letos v červnu 31 let. Vystudoval mediální studia na Karlově univerzitě v Praze, souběžně se věnoval i ekonomii a na VŠE získal titul Ph.D. Je ředitelem Liberálního institutu, hlavním ekonomem skupiny Roklen, přednáší na několika vysokých školách. V roce 2006, ještě jako student gymnázia, byl jeden měsíc na "letní brigádě" v redakci Žateckého a lounského Deníku. "Byla to moje první zkušenost s novinařinou a jako taková je dodnes nejcennější. Pamatuji si, že v Žatci v redakci byl výborný kolektiv, prostě - jak se říká - úplně boží," směje se Dominik. Kus žurnalistiky v něm prý stále ještě zůstal, neboť se podílí i na vydávání ekonomického časopisu Trade-off.