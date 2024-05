Obec Domoušice na Lounsku připravuje rekonstrukci budovy bývalé školy, ve které se nachází kino. Na diváky čeká lepší zázemí, změní se systém vytápění, na objektu se objeví fotovoltaika. Poslední film před rekonstrukcí kino promítne teď v sobotu 25. května.

„Chtěli bychom s pracemi začít v červnu, hotovo by mělo být v listopadu,“ přiblížil domoušický starosta Zdeněk Kutner s tím, že v současné době běží výběrové řízení na firmu, která práce provede. „V minulých letech jsme investovali do digitální technologie a zvuku kina, teď budeme investovat do samotné budovy,“ dodal.

Změní se i systém vytápění, část budovy se zateplí. Starý kotel na tuhá paliva nahradí elektrické vytápění, na budově se objeví fotovoltaické panely.

Návštěvníci, kteří přijdou na konci roku, ocení hlavně nové sociální zařízení. „V hlavním sále uděláme malé pódium, například pro vystoupení dětí z naší školy a školky. Sál tak bude víceúčelový, nově by mohlo v budově fungovat při akcích občerstvení,“ popsal starosta.

Náklady na rekonstrukci jsou vyčíslené na zhruba šest milionů korun, přislíbené dotace by měly pokrýt zhruba 80 procent.

Domoušické kino má dlouhou tradici, patří mezi několik málo, které se na venkově v okrese Louny ještě udrželo. Na jeho provoz přispívá obec.