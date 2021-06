/ROZHOVOR/ Domoušice na Lounsku hodně investují, obec k tomu využívá dotace i úvěr. Opravou teď prochází místní koupaliště, rozjíždí se největší investice za poslední roky – výstavba nového zázemí pro hasiče. Domoušice a spádové Solopysky má ochránit nový protipovodňový varovný systém. „Letos máme v plánu investice za více než dvacet milionů korun,“ říká Zdeněk Kutner, starosta obce se 650 obyvateli.

Starosta Domoušic Zdeněk Kutner | Foto: Deník/Petr Kinšt

Starostou jste v Domoušicích už od roku 1990. Za ty tři desítky let máte za sebou řadu investic, jaké byly ty největší?

Před lety jsme stavěli novou čistírnu odpadních vod a v části obce pokládali kanalizaci. Teď rozjíždíme další velkou investici, a to výstavbu nového zázemí pro naše dobrovolné hasiče. Vyjde na 13,7 milionu korun, hotová by měla být v příštím roce. Nová hasičárna vyroste na místě bývalé sušárny chmele, stodoly a chlévů, které jsme zdemolovali. Dostali jsme na to tři dotace, z obecního rozpočtu zaplatíme dvacet procent nákladů.