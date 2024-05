Za tu dobu se Domoušice určitě hodně změnily. Když byste srovnal „starostování“ na začátku devadesátých let s dneškem, jaký je největší rozdíl? Hlavní rozdíl je, že dřív nebylo tolik administrativy. Teď je to jiné, nabalilo se toho hodně. A přibylo kontrol. Je také více orgánů, které nás kontrolují. Třeba u dotací, které se snažíme hodně využívat, je to jejich poskytovatel, finanční úřad nebo Nejvyšší kontrolní úřad. Na druhou stranu máme jako obec více peněz, takže si můžeme dovolit více investovat.

Vzpomenete si, jaký největší problém jste jako starosta musel počátkem devadesátých let řešit?

Byla to voda. V Domoušicích jsme se v létě potýkali s nedostatkem pitné vody, výše položené části obce ji neměly vůbec. Postavili jsme proto nový, větší vodojem. Do spádových Solopysk se voda dovážela do nádrží, tam se to napravilo pomocí nového vodovodu. Teď máme tyto základní věci téměř zajištěné, zbývá jen vyřešit nakládání s odpadními vodami v Solopyskách. Nabízí se řešení v podobě kombinace centrální kanalizace a domovních čistíren.

A v poslední době?

Těch věcí, které se v posledních letech udělaly, je celá řada. Investovali jsme desítky milionů korun, získali řadu dotací. Zmíním třeba demolici staré hospody v Solopyskách, kde vzniklo hřiště se společenským zařízením a hezkým veřejným prostorem. Další úspěšný projekt je nová hasičská zbrojnice v Domoušicích, která vyrostla v místě bývalé sušárny chmele. Opravili jsme také koupaliště. Nově jsme ho vydláždili žulou, jak to bývalo dřív. Napouštíme ho čistou vodou, jeho obliba mezi lidmi roste.

Jaké investice připravujete?

Třeba rekonstrukci budovy, kde je kino. Zlepšíme zázemí pro diváky. Připravujeme se na rekonstrukci jedné z místních komunikací v Domoušicích, která by měla být hotová do konce září, a projektujeme další. Připravujeme rekonstrukci veřejného osvětlení. Chtěli bychom také změnit systém tříděného odpadu. Už nechceme mít hnízda s kontejnery po obci, které lákají k ukládání všemožného odpadu a tvoří se u nich nepořádek, ale chceme dát nádoby na tříděný odpad do každé nemovitosti.

Domoušice vlastní kostel a přilehlý hřbitov. Platí, že tam je podle známého rčení „práce jak na kostele“?

Ano, aktuálně projektujeme celou obnovu hřbitova. Zpracování projektové dokumentace podpořil i Ústecký kraj. Stavební práce začnou opravou jeho zdí. A pak nás čeká oprava kostela, což je běh na dlouhou trať. Kostel není úplně ve špatném stavu, probíhají tam bohoslužby, ale musíme s opravami pomalu začít. Z dronu jsme třeba zjistili, že na některých místech je poškozena střešní krytina.

V devadesátých letech byl velkým problémem venkova na Lounsku nezaměstnanost a špatná doprava. Lidé bez práce postupně ubylo, jak jste na tom s veřejnou dopravou? Jste s ní spokojeni?

Co se týče dopravy, jsme spokojení. Autobusy jezdí třikrát denně, vozí hlavně děti do školy a ze školy. Vlaků, ležíme na trati Louny – Rakovník, jezdí hodně, v některých fázích dne jedou spoje jednou za hodinu. Veřejná doprava se určitě zlepšila. Na druhou stranu lidé s ní už tolik nejezdí, tradiční podniky, které se nacházely třeba poblíž vlakového nádraží v Lounech, skončily. Dnes lidé hodně pracují v průmyslových zónách a jezdí tam auty.

V Domoušicích máte základní školu, což u obce vaší velikosti nebývá úplně obvyklé. Nehrozí její uzavření kvůli nedostatku dětí?

Myslím, že ne. Máme školu od prvního do třetího ročníku a pokud se nějak nezmění podmínky pro fungování škol v Česku, tak ji udržíme. Dojíždí k nám i děti z okolních obcí.

Domoušice byly u sportovních fanoušků dlouhé roky spjaté s fotbalem. Dokonce nedávno vyhrály nejvyšší krajskou soutěž a zajistili si postup do celorepublikové divizní soutěže, ale do ní nenastoupily. Vy jste byl u domoušického fotbalu dlouhé roky, jak to je dnes?

Už se u nás fotbal vůbec nehraje. Mužstvo se rozpadlo. Přihlásilo nejnižší soutěž, ale letos na jaře se k prvnímu zápasu sešlo sedm hráčů a tak se skončilo. Je to škoda, fotbal měl v Domoušicích dobré zázemí. Já jsem se fotbalem v Domoušicích zabýval třicet let. Měli jsme i béčko, za které jsem chodil hrát.

Jak vidíte budoucnost Domoušic?

Bohužel se nás týká trend, kdy staří lidé umírají a prázdné domy po nich skupují chalupáři z větších měst, kteří na ně mají na rozdíl od mladých peníze. Počet chalupářů u nás roste. Domoušice leží deset kilometrů od dálnice Praha – Karlovy Vary, časově kousek od kraje hlavního města. To by nám mohlo do budoucna přinést problém s penězi, jedním z kritérií pro příjem obcí je počet trvale přihlášených obyvatel.

Získal jste ocenění nejdéle sloužícího starosty v Ústeckém kraji, jste ve funkci deváté volební období. Před pár lety jste říkal, že v tomto byste chtěl odsloužit jen polovinu a pak předat funkci někomu jinému. Jaká je situace?

Na ustavujícím zasedání na podzim v roce 2022 jsem slíbil, že odsloužím polovinu volebního období. Zda odsloužím nakonec celé, uvidím, záležet bude na mém potencionálním nástupci a zdraví, mám už určitý věk.

Jste za ODS v krajském zastupitelstvu. Letos na podzim jsou krajské volby.

V krajském zastupitelstvu končím, už nechci kandidovat. A to s ohledem na věk, bude mi 65 let.

Co budete dělat, až skončíte ve funkci starosty?

Rád bych se více věnoval vnoučatům. Mám také malé hospodářství. Obdělávám dva hektary polí, pěstuji na nich obilí a brambory. A na statku i domě, kde bydlíme, je práce dost. Takže si nemyslím, že bych měl, až skončím ve funkci starosty, nějak moc volného času.

