Domov pro seniory v Žatci se o vedlejší dům nerozšíří

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - ŽATEC. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Penny Marketu ve městě ŽATEC. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště žatec, Husova, č.p. 2812, 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Doprava a logistika - Fajn práce ve skladu - až 25.000 Kč/m+super benefity 20 000 Kč

Pro naše významné klienty, společnosti specializující se na výrobu v oblasti automobilového průmyslu, hledáme nové spolehlivé a šikovné kolegy/ně do skladu. Máte zkušenost s obsluhou vysokozdvižného vozíku a chtěli byste ji využít? Nemáte platný průkaz VZV? Nevadí! Průkaz není podmínkou, důležitá je praxe a Vaše zkušenosti a hlavně chuť se učit. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a nevíte jakou si vybrat? Tak se určitě ozvěte a my Vám s výběrem rádi pomůžeme a vybereme práci přímo pro Vás. Co bude Vaše náplň práce: Manipulace s materiálem. Zajištění nakládek a vykládek. Zásobování výrobních linek. Práce s VZV. #JP1xS