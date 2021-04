„Pěkně. Dobrá trefa,“ povzbuzuje s úsměvem spoluhráčku seniorka z červeného družstva. „Házejte na ten míček vlevo,“ radí. „Další bod,“ chválí spoluhráčku i po dalším hodu. Naopak modrým se v tomto kole tolik nedaří. „Ále, to se mi zase nepovedlo,“ říká mrzutě další účastnice hry s názvem boccia. „Dala jsem to úplně mimo,“ dodává. V dalším kole ale modří porážku červeným rychle vrací.

Všichni se smějí, mají ze hry velkou radost, už se na ni hodně těšili. Klienti ze žateckého domova pro seniory u hry podobné pétanque tráví společné dopoledne. Ano, společné. Po dlouhé době se tam díky očkování pomalinku po koronavirové pauze vrací k činnostem, které řadu měsíců nemohli – procházkám, společným hrám, kreativní aktivitám, ke společně trávenému času.

„Jsem moc ráda, že zase můžeme hrát, strašně jsme se těšili. Omezení už bylo hrozně dlouhé,“ usmívá se Věra Skořepová.

Hned na první pohled je vidět, že boccia, klání uzpůsobené pro seniory a hůře pohyblivé, je jejím velkým koníčkem. V místnosti, kde se v žateckém domově pro seniory hraje, je skvělá nálada, na tvářích jsou vymalované úsměvy, spoluhráči i protihráči si společně fandí, radí si, jak hrát lépe. Na všech osmi účastnících je vidět, že mají ohromnou radost, že se společně zase mohou setkávat.

Zatímco Věra Skořepová hází při hře pro své družstvo další dva body, dělí se o svou radost také Anežka Burianová. „Je to nejlepší hra. Baví nás, je moc dobře, že zase můžeme hrát společně,“ říká. Odhodí další míček a pokračuje: „Hodně dlouho to trvalo, nikam jsme nemohli. Také hned první den, kdy to šlo, jsem vyrazila na procházku ven.“ Další klienti přitakávají.

Seniory baví po několikaměsíční pauze i jinak běžné činnosti. Třeba nákup v nedalekém Lidlu. „Procházíme se po okolí, všude možně, zašla jsem si také nakoupit. Strašně jsem se těšila,“ raduje se Anežka Burianová.

K alespoň částečnému návratu k normálu pomohlo v domově v Žatci očkování. O vakcinaci tam byl mezi seniory obrovský zájem. „Máme očkovaných téměř sto procent klientů. Vlastně jen jedna klientka z celkem 129 si to nepřála,“ vypočítává ředitel domova Petr Antoni. Zaměstnanců je očkovaných zhruba 60 %. „Díky tomu, jak jsou klienti proočkovaní, se konečně můžeme pomalu začít vracet k běžným činnostem. Je to vlastně návrat z 'vězení' alespoň trochu k normálnímu životu,“ je rád ředitel.

Domovy byly podle něj uzavřené s malými přestávkami vlastně skoro rok. Jen léto bylo trochu volnější. „Uzavření jsme byli od března do června. V září se zase začalo s různými omezeními a v říjnu jsme se zase úplně zavřeli, a to trvalo až dosud. Rodiny sice za splnění přísných podmínek mohly na návštěvy, ale jen na určitý krátký čas, v určené místnosti. Bylo to komplikované, nebylo to ono,“ líčí Antoni.

Klienti řadu měsíců nemohli za zdi domova, trávili tak veškerý čas v budově nebo na přilehlé zahrádce. Nemohli se vůbec setkávat ve skupinách, navštěvovat se na různých patrech, ta byla důsledně oddělená. Mnoho času, včetně jídla, trávili jen na svých pokojích. „Pro klienty to bylo hodně náročné. Nálada se po uvolnění velmi zvedla a zlepšila. Byla to velká vzpruha pro psychiku, když se konečně začal pomalu zase vracet společenský život. Když se mohli vydat na vycházky ven, měli klienti ohromnou radost,“ popisuje Antoni.

V domově už nyní chystají i menší oslavu narozenin, obnovené budou mše, těší se snad brzy na společné zpívání, na oblíbenou harmonikářku, na další hry. „Postupně chceme obnovovat setkávání, běžné aktivity. Máme tu třeba klub, který se často schází na různé pracovní činnosti, vyrábí různé věci. Obnovovat budeme různé další terapie,“ plánuje ředitel domova.

„To víte, že se moc těšíme. Až si zazpíváme, až zahraje harmonika. Mám to ráda. A až se zase vydám na další procházky,“ dodává s úsměvem na rtech Anežka Burianová.